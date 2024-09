Ondata di maltempo in Emilia Romagna: scatta l’allerta arancione

Bologna, 4 settembre 2024 - Il caldo ha le ore contate in Emilia Romagna, così come in altre regioni del centro-nord della penisola (è allerta meteo anche in Veneto): la prima intensa perturbazione è attesa per domani, giovedì 5 settembre. Sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, con possibili grandinate e vento forte. Tanto che la protezione civile ha emesso una allerta meteo arancione dalla mezzanotte e valida per tutta la giornata di giovedì. I temporali sono più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale, con associate precipitazioni che possono generare localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per la giornata di giovedì 5 settembre

Precipitazioni anche a carattere temporalesco si prevedono soprattutto nelle aree di bassa pianura, che interesseranno gran parte del territorio regionale nel corso del pomeriggio. Dalla sera, residui fenomeni nelle province emiliane centro/occidentali. Temperature in forte calo: tra 19 e 22 gradi le minime. Massime in diminuzione tra 23/26 gradi dell'Emilia, attorno a 28 gradi della Romagna. Venti moderati e mare mosso.

Dopo questa prima fase di instabilità "ci aspettano un venerdì e un sabato più tranquilli, con maggiori spazi soleggiati e solo qualche disturbo diurno, soprattutto vicino ai rilievi", come spiega anche il meteorologo di 3bmeteo Mazzoleni. E infati in Emilia Romagna venerdì 6 settembre, a parte isolate e residue precipitazioni al mattino, il tempo migliora. Dal pomeriggio, tendenza ad ampi rasserenamenti con cielo in prevalenza sereno dalla sera. Temperature minime stazionarie tra 18 e 20 gradi, massime in locale aumento con valori compresi tra 26 e 28 gradi. Anche i venti tornano deboli.

La temporanea rimonta del campo di pressione nella giornata di sabato determinerà tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime attorno a 30 gradi.

Ma da domenica una nuova intensa perturbazione è prevista per domenica al Nord e su parte del Centro, con fenomeni a carattere di rovescio o temporali, localmente anche di forte intensità. Da domenica, graduale peggioramento con precipitazioni sui settori emiliani, in estensione al resto del territorio regionale nella giornata di lunedì. Le temperature subiranno una lieve diminuzione con valori tra 25 e 28 gradi.

L'afflusso di correnti più fresche e l'arrivo di rovesci e temporali porteranno a un deciso calo delle temperature, che già giovedì si farà sentire su gran parte del Nord, con massime che scenderanno sotto i 30 gradi, arrivando fino a 20-23 gradi nel Nord-Ovest.