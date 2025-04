Maltempo in Emilia Romagna: è ancora allerta, ecco dove

Bologna, 20 aprile 2025 - Maltempo in Emilia Romagna: Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate da rovesci e temporali con possibili frane. Per la giornata di oggi domenica 20 aprile, è stata diramata un'allerta rossa nelle pianure del Po nelle province emiliane di Piacenza, Parma e Reggio Emilia mentre per la giornata di domani, Pasquetta, la criticità massima è soltanto per la pianura reggiana, in base al deflusso del colmo della piena.

Il bollettino

"Per la giornata di Pasqua - si legge nel bollettino - sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione, con possibili frane con allerta gialla. Il transito della piena del Po ha e avrà livelli prossimi o superiori alle soglie 3 nelle pianure centro-occidentali e superiori alle soglie 2 nelle pianure orientali e nel Delta". L'allerta sarà quindi rossa nelle province emiliane di Piacenza, Parma e Reggio Emilia , arancione sempre per le piene dei fiumi nelle province di Ferrara e gialla per i temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Le previsioni per Pasquetta

Anche Pasquetta sarà caratterizzata da forti temporali, più probabili sul settore centro-orientale. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. L'allerta resta rossa per le piene dei fiumi nelle province di Parma e Reggio Emilia; arancione in quelle di Piacenza, Parma e Ferrara; gialla per temporali nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Che tempo farà martedì 22 aprile?

Si prevede ancora maltempo in Emilia Romagna anche per la giornata di martedì 22 aprile. Il cielo , si legge nelle previsioni dell'Arpae - sarà "nuvoloso con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna che potranno dar luogo a rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali della giornata, più probabili lungo i rilievi. Esaurimento dei fenomeni in serata. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi; le massime tra 18 e 23 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali e mare poco mosso.

Le previsioni del tempo