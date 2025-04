Maltempo in Emilia Romagna, si estende l’allerta gialla per fiumi e frane: dove pioverà

Bologna, 15 aprile 2025 – Giorni di pioggia in tutta la Regione e, come sembra dalle previsioni, ne avremo ancora per un po’. Per oggi, intanto, è in vigore un’allerta gialla per criticità idraulica che dalle 12 si è estesa a tutta la Romagna: quindi c’è una grande zona gialla dal Modenese al Riminese (pianura ferrarese esclusa).

Poi domani una nuova allerta meteo estende la criticità fino al Piacentino, soprattutto per le precipitazioni. Ci saranno infatti temporali nell’ovest della Regione.

Non tutta la pioggia vien per nuocere comunque. A Ridracoli festa per la quinta tracimazione della diga (video). Sempre uno spettacolo e una buona notizia: l’acqua garantirà rifornimento idrico per un milione di romagnoli e per i turisti che arriveranno quest’estate.

Allerta meteo estesa fino alla Romagna dalle ore 12 del 15 aprile

Allerta gialla di oggi

“Le precipitazioni della notte, più intense del previsto e ancora in atto sul settore centro-orientale della regione genereranno per la giornata di oggi, 15 aprile, piene superiori alle soglie 1 nei bacini del settore centrale e sulla Romagna", si legge nel bollettino dell’allerta. Nelle zone

Saranno possibili anche fenomeni di ruscellamento e frane.

Allerta gialla di domani

“Per la giornata di mercoledì 16 aprile sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, sul settore occidentale della regione e sui rilievi centrali, con possibili effetti e danni associati. I temporali saranno più probabili durante le ore pomeridiane”, comunica Arpae.

"La criticità idraulica nella pianura del settore centrale della regione è riferita alla propagazione nei tratti arginati delle piene attualmente in atto su Secchia e Reno, con livelli superiori alle soglie 1. Dalle ore serali è inoltre previsto mare al largo da molto mosso ad agitato”.

Emilia-Romagna quasi tutta in allerta gialla per temporali e criticità idraulica

Frana nel Modenese: travolte due strade e un ponte

Ed ecco già alcuni danni purtroppo. Il maltempo di questi giorni ha creato un movimento franoso a Boccassuolo di Palagano, nella zona del Rio della Lezza e della Crovara, sul monte Cantiere (nel Modenese). La frana, che ha un fronte di quasi due chilometri, ha lambito alcune abitazioni e demolito due strade comunali, via la Motrona e via comunale per Centocroci, oltre al ponte del Rio della Lezza.

Sul posto il sindaco di Palagano Fabio Braglia, i tecnici del Comune e della Protezione civile regionale e alcune ditte della zona per contenere il movimento di fango e detriti, che si sta riversando verso valle e incanalare il deflusso dell’acqua. Per il sindaco Braglia “la situazione è drammatica”.

Fiumi in soglia gialla

Visti gli accumuli per pioggia intensa, ci sono dei fiumi che si sono ingrossati. Si parla però del superamento della soglia gialla, è quindi per ora tutto sotto controllo. Alcuni corsi d’acqua interessati da acqua più alta (alle ore 12 del 15 aprile) sono quelli tra Modenese e Ravennate, come il Secchia, il Reno, il Savena, il Santerno, il Lamone, ma anche il Ronco nel Forlivese.

Le previsioni

Oggi, ci riferisce Arpae Emilia-Romagna, le precipitazioni saranno deboli per poi cedere ad ampie schiarite nel corso della giornata. Domani, mercoledì 16 aprile, l’Emilia torna a svegliarsi sotto la pioggia, in Romagna invece il sole dovrebbe resistere a macchia di leopardo un po’ tutto il giorno. I forti temporali di domani sera tra Piacenza Parma e Reggio Emilia si allungheranno su tutta la regione dopodomani, giovedì 17 aprile. Sarà un giorno uggioso con cielo coperto: temperature stazionarie o in lieve flessione, minime comprese tra 10 e 12 gradi, massime tra 18 e 20 gradi.

Tendenza meteo di Pasqua

Secondo le previsioni del Centro meteo Emilia-Romagna riguardo i giorni dal 17 al 23 aprile: “nella prima parte del periodo il territorio vedrà ancora flussi atlantici con precipitazioni leggermente superiori alla norma. Successivamente sembra probabile il consolidamento di un’area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo, con ritorno a tempo più stabile. Le temperature si manterranno su valori superiori alla media”.

La mappa giorno per giorno