Maltempo senza fine sull’Emilia Romagna, sono 39 le allerte meteo consecutive

Bologna, 8 giugno 2023 – Ancora allerta meteo di colore giallo in Emilia Romagna fino a tutta la giornata di venerdì per il maltempo. Questa mattina Arpae ha esteso, includendo quindi la provincia di Modena, l’area che da oggi alle 12 si trova in zona gialla a causa dei temporali.

Con quella emanata per domani, venerdì 9 giugno, si è raggiunto quota 39 allerte meteo consecutive nella regione colpita da eccezionali ondate di maltempo a partire dal 2 maggio.

Allerta meteo 8 giugno: pericolo temporali

Rispetto all’allerta diramata ieri valida a partire dalla mezzanotte di oggi, dalle ore 12 si allarga il fronte del maltempo e le aree che si tingono di giallo a causa dei temporali.

Dall’Appennino piacentino e parmense fino alla montagna e alla pianura romagnola, passando per il settore montano modenese e bolognese, le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati come avvenuto nei giorni scorsi per le ‘bombe d’acqua’.

L'allerta meteo dalle ore 12 di giovedì 8 giugno

La zona più soggetta a rovesci sarà la fascia appenninica a partire dalle ore pomeridiane. Non si escludono però temporali sparsi, di breve durata, sulle zone di pianura con possibili effetti associati occasionali, con particolare riferimento a possibili allagamenti delle aree urbane, dovuti al non totale ripristino della funzionalità della rete fognaria.

In tutte le aree interessate da temporali, soprattutto sul territorio collinare e montano, potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti, come l’esondazione di ieri avvenuta a Gatta, e occasionali fenomeni franosi.

Inoltre nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane.

Allerta meteo 9 giugno: pericolo allagamenti e frane

Nella giornata di domani, venerdì 9 giugno, si restringe il fronte dell’allerta meteo gialla. Nonostante le previsioni non escludano il passaggio di temporali, l’attenzione di Arpae si concentra sulle criticità idrauliche e idrogeologiche.

I temporali saranno sparsi di breve durata, più probabili sulle zone di pianura emiliane e rilievi occidentali della regione nelle ore pomeridiane e serali con possibili danni ed effetti associati occasionali.

Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti, come frane e smottamenti, che si sono innescati nelle ultime settimane.

La criticità idraulica gialla è dovuta alle situazioni di vulnerabilità localizzate che continuano a permanere nella pianura bolognese, con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio, nel Ravennate e nel Forlivese dovute agli eventi delle ultime settimane.

Previsioni meteo giorno per giorno