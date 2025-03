Tregua dal maltempo in Emilia Romagna, poi torna a piovere: dove e quando

Bologna, 22 marzo 2025 – L'Emilia Romagna continua a fare i conti con il meteo pazzo. Estesa anche a domani, 23 marzo, l’allerta meteo gialla di Arpae e Regione, ma si riduce sensibilmente la zona interessata dal maltempo. Tuttavia il Comune di Bologna ha deciso di aprire in via precauzionale il Centro Operativo Comunale (COC). La guardia resta sempre alta. Il rischio di frane e piene dei fiumi riguarda in particolare le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Nel resto della penisola il ciclone Martinho porta ancora forti piogge, e la situazione è resa più delicata dal fatto che i terreni sono già saturi a causa delle piogge continue iniziate il 9 marzo. I fiumi sono monitorati costantemente per i livelli di piena e la parola d'ordine è "prudenza".

In Emilia Romagna Dopo una breve tregua nel pomeriggio, come conferma Pierluigi Randi presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti), le piogge “proseguiranno anche nella giornata di domenica anche con acquazzoni sparsi”.

Allerta meteo gialla per rischio frane e piene dei corsi minori: riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena

Per domenica 23 marzo non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia non si escludono per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, precipitazioni, temporaneamente anche intense e a carattere di rovescio più probabili al mattino sulle zone di crinale appenninico centro-occidentale e al pomeriggio sul settore centro-orientale. Nelle aree di crinale centro-occidentali saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento sui versanti, innalzamento del reticolo idrografico minore e frane su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Al mattino è previsto anche un temporaneo rinforzo dei venti, fino a forti (50-61 Km/h) da sud-ovest, lungo la zona di crinale.

Previsioni: la tendenza da lunedì 24 a venerdì 28 marzo

Permangono condizioni di spiccata variabilità con rovesci su gran parte del territorio regionale tra martedì e mercoledì. Tendenza a miglioramento da giovedì, con ampie schiarite. Temperature in diminuzione per martedì, in graduale rialzo da giovedì su valori massimi che si riporteranno attorno ai 18 gradi.

Allerta meteo: le raccomandazioni ai cittadini

L'allerta meteo gialla indica un livello di attenzione da parte della popolazione, con possibili disagi e rischi. In particolare, si raccomanda di:

- Tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo tramite i canali istituzionali.

- Fare attenzione alle attività all'aperto, soprattutto in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti.

- Guidare con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi.

- Fare molta attenzione agli attraversamenti dei corsi d'acqua, come ponti o guadi, e ai sottopassi.

