Maltempo senza fine in Emilia Romagna: nuova allerta per temporali e vento forte

Bologna, 23 aprile 2025 – È stata diramata l’allerta arancione per maltempo valida dalla mezzanotte del 24 aprile fino alla mezzanotte del 25 aprile 2025 per le condizioni meteorologiche avverse su gran parte dell’Emilia-Romagna. Dalla protezione civile regionale arriva così l’avviso a prestare massima attenzione per le piene dei fiumi nella provincia di Ferrara.

Piene dei fiumi, temporali e vento: allerta meteo in Emilia Romagna per la giornata di giovedì 24 aprile

Allerta gialla per temporali e vento: ecco dove

Pericolo per le piene dei fiumi anche nelle province di Parma e Reggio Emilia, così come per temporali su Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. Problema vento atteso sulle stesse province ma anche sull’alta collina romagnola e sulla collina bolognese.

Il bollettino: piogge, raffiche e criticità idraulica

“Per la giornata di giovedì 24 aprile – si legge nel bollettino della Protezione Civile - sono previsti precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio e/o temporale, più probabili sul crinale appenninico. Sulla collina centro-occidentale i fenomeni assumeranno carattere di pioggia intensa con rovesci. Non si escludono comunque precipitazioni sparse, anche a carattere di breve rovescio, sul restante territorio. Nella prima parte della giornata si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intero crinale e sulle colline centro-orientali. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena, in calo nelle pianure centro-orientali, con livelli superiori alle soglie 1; si prevedono livelli ancora superiori alle soglie 2 nelle sezioni terminali del Delta. Nelle zone montane e collinari interessate da rovesci saranno possibili fenomeni di ruscellamento e occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, che potranno essere localmente superiori alle soglie 1”.

Previsioni per domani 24 aprile

La giornata di domani prevede quindi ancora maltempo, che insisterà lungo l’Appennino centro-occidentale, dove sono previste precipitazioni diffuse. Dal pomeriggio, però, si avrà un miglioramento generale con ampie schiarite in serata, salvo residui nuvolosi sui settori orientali. Le temperature minime in pianura saranno stabili (11-13°C), in leggera diminuzione lungo la fascia appenninica (7-10°C). In calo le massime in montagna (14-17°C), stabili in pianura attorno ai 21-22°C.

Che tempo farà alla Festa della Liberazione

Il weekend di festa inizierà con piogge sparse nel corso di tutta la giornata del 25 aprile. Tuttavia, lo spostamento della perturbazione in arrivo verso i Balcani favorirà un miglioramento del tempo nel weekend, con temperature stazionarie: minime tra 12 e 14°C, massime tra 18 e 21°C. I venti saranno deboli dai quadranti orientali e il mare poco mosso.

Tendenza per il weekend e inizio settimana prossima

Le giornate tra sabato 26 e martedì 29 dovrebbero essere essenzialmente prive di precipitazioni, con più nuvolosità nelle giornate di domenica e lunedì. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, o potranno al più salire leggermente a fine periodo. I venti spireranno generalmente dai quadranti orientali, con rinforzi più probabili domenica e lunedì.

Le previsioni meteo