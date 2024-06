Frane e allagamenti in Emilia Romagna, le piene dei fiumi fanno paura. Segui la diretta

Bologna, 26 giugno 2024 – Esondano il fiume Enza – a Currada – e il torrente Crostolo – a Bettola e tra Vezzano e Puianello – con grande paura e disagi a raffica nel Reggiano. Disagi e paura per il maltempo di ieri in gran parte della regione. Allarme anche nel Modenese e in Polesine, con una tromba d’aria che ha devastato Rovigo. Sul fronte Reggio Emilila, l’imponente quantità di pioggia caduta nelle ultime ore ha portato gravissime criticità tra frane, strade chiuse, ponti crollati, attività allagate ma soprattutto evacuazioni e sfollati. Si contano i danni, mentre ancora l’allerta non è finita: nella serata di ieri le precipitazioni si sono rifatte abbondanti. La situazione è in continuo divenire.

I vigili del fuoco hanno evacuato alcune famiglie nella zona di Campogalliano, nel Modenese