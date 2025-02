Maltempo in arrivo in Emilia Romagna: ecco quale sarà il giorno peggiore, le previsioni

Bologna, 22 febbraio 2025 – Inizia un weekend e tutti speriamo in un clima mite e soleggiato in Emilia Romagna. Le previsioni meteo assecondano le nostre aspettative, poiché è previsto tra sabato 22 e domenica 23 febbraio un tempo stabile, Il sole dovrebbe alternarsi a qualche nube che si intensificheranno soprattutto nella giornata di domenica 23 febbraio, mentre le temperature si alzeranno leggermente sopra la norma di 2-3 gradi. Ma la prossima settimana le cose cambieranno con il ritorno delle precipitazioni e mercoledì 26 febbraio dovrebbe essere il giorno peggiore con “fenomeni in intensificazione” e da lì in avanti ci sarà anche un abbassamento delle temperature.

Dalla prossima settimana le condizioni meteo peggioreranno con un'andata depressionaria che porterà forti precipitazioni

"Peggioramento da mercoledì 26 febbraio”

Difatti, come spiega il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni “l’alta pressione non riuscirà a consolidarsi con decisione sul nostro Paese, al contrario lascerà spazio al flusso umido e instabile che nei giorni a venire sarà causa di altri disturbi nuvolosi. Se la tendenza verrà confermata potremmo attenderci un deterioramento del tempo già a partire da lunedì 24 febbraio con nuvolosità sempre più estesa ed un aumento di probabilità di precipitazioni anche sulle pianure a causa di alcune perturbazioni che, transitando sull’Europa centrale verso i settori orientali del continente, potrebbero erodere ameno parzialmente il campo di alta pressione raggiungendo così il Nord Italia martedì 25”.

“L’evoluzione successiva diventa piuttosto incerta, ma non è escluso che l’instabilità possa accentuarsi mercoledì 26 febbraio, nel momento in cui un’area depressionaria più organizzata si venga a generare nel Mediterraneo provocando un peggioramento sensibile e diffuso. Risulta al momento difficile definire con precisione se e come tale vortice dovrebbe approfondirsi e quali sarebbero le zone più coinvolte, ma, in ogni caso, il maltempo potrebbe acuirsi a partire da mercoledì al Centro-Nord e forse proseguire anche nei giorni successivi, con altre piogge, nevicate sulle Alpi e anche in Appennino. Si tratta di una tendenza ancora incerta che dovrà trovare riscontri e darà seguito a ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti”, conclude Nanni.

Previsioni domenica 23 febbraio

Gli esperti dell’agenzia Arpae dicono che domenica 23 febbraio sulla nostra regione ci sarà un “cielo molto nuvoloso o coperto con qualche debole e sporadico piovasco sul settore occidentale al mattino; dal pomeriggio piogge deboli e diffuse sul settore centro-occidentale, in intensificazione ed estensione anche al settore orientale nelle ore notturne; formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulle aree vallive e di pianura nelle ore serali e notturne. Temperature minime attorno a 6 gradi; massime senza variazioni significative, o in locale aumento, comprese tra 9 e 13 gradi”.

Previsioni lunedì 24 febbraio

Cambiano le cose lunedì 24 febbraio con “piogge deboli e irregolari sul settore centro-orientale al mattino; dal pomeriggio tendenza a una graduale attenuazione della nuvolosità, con qualche apertura, a partire dal settore occidentale; foschie e nebbie in rapido dissolvimento al mattino, tranne che sul mare, e poi di nuovo durante le ore serali e notturne sulle aree vallive e di pianura. Temperature in aumento, con minime attorno a 8 gradi e massime tra 11 e 13 gradi”.

Tendenza tra martedì 25 e venerdì 28 febbraio

Nei giorni successivi “flussi di origine atlantica manterranno condizioni di tempo perturbato nella giornata di martedì 25 febbraio, con piogge deboli sul settore centro-occidentale; fenomeni in intensificazione nella giornata di mercoledì 26 febbraio per l'instaurarsi di una circolazione meridionale; in seguito, la discesa di una saccatura dall'Europa Settentrionale porterà condizioni di tempo più stabile ma associate anche a una diminuzione delle temperature”, conclude Arpae.

Che tempo farà in Emilia Romagna