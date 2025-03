Maltempo in Emilia Romagna, piogge forti in arrivo: è ancora allerta meteo

Bologna, 10 marzo 2025 - Piogge intense in arrivo, prorogata l'allerta meteo per piene dei fiumi e frane per la giornata di domani 11 marzo in diverse zona dell'Emilia Romagna. E nelle successive 48 ore è prevista un'intensificazione dei fenomeni. Per domani "sono previste precipitazioni intense sul settore centro-occidentale dell'Emilia-Romagna a partire dal pomeriggio - scrive l'Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) in un'allerta gialla valida per 24 ore a partire da mezzanotte -, in particolare sui rilievi, dove potranno assumere carattere di rovescio persistente o temporale".

L'allerta riguarda zone di alta collina e montagna delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e "le precipitazioni previste - scrive l'Agenzia regionale - potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-occidentale della regione".

Anche per oggi era stata diramata un’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Ravenna e per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Emilia Romagna meteo ha riportato sulla pagina Facebook le località più colpite dalle piogge tra domenica sera e lunedì mattina: 49.3 mm a Monteacuto delle Alpi (BO) 49 mm al Passo del Brattello 42.2 mm a Montegroppo (PR) 42.1 mm al Lago di Ballano (PR) 42.1 mm al Lago Scaffaiolo (MO) 41.9 mm a Lagdei (PR) 41.6 mm a Santa Maria del Taro (PR) 40.5 mm a Doccia di Fiumalbo (MO) 36.6 mm a Morfasso (PC)

Emilia Romagna meteo: le località più colpite dalle piogge tra domenica sera e lunedì mattina

Secondo le previsioni meteo riportate sul sito dell'Arpae "al mattino nuvoloso sui settori occidentali, con ampie schiarite su quelli centro/orientali". E' previsto un peggioramento nel pomeriggio con "aumento della copertura nuvolosa , con possibilità di precipitazioni sparse, che diverranno diffuse dalla sera. Quota neve sopra 1500/1700 metri. Le temperature saranno in lieve locale diminuzione, minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 13 gradi dei settori emiliani occidentali e 15/18 gradi di quelli centro orientali e Romagna".

Per mercoledì 12 marzo è previsto un ulteriore peggioramento del meteo. Secondo le previsione Arpae il cielo sarà "in prevalenza molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, soprattutto lungo la dorsale appenninica, in esaurimento dalla sera". Sono previste nevicate in Appennino al di sopra dei 1600 metri. Le temperature saranno stazionarie con minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 13 e 17 gradi.

Da giovedì 13 a domenica 16 marzo sono previste piogge. "Il periodo - si legge sul sito dell'Arpae - sarà interessato da condizioni di variabilità a tratti perturbata, con precipitazioni che interesseranno soprattutto i settori appenninici emiliani e pianura centro-occidentale della regione. Le temperature subiranno una diminuzione nel corso del fine settimana con valori massimi che si porteranno attorno ai 10 gradi".