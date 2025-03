Maltempo in Emilia Romagna dopo la tregua mite: i giorni peggiori e le zone più colpite

Bologna, 7 marzo 2025 - Dopo la tregua mite e soleggiata degli ultimi giorni e del prossimo weekend, con temperature quasi primaverili, è pronto a tornare il maltempo in Emilia Romagna, come anche in altre regioni della penisola, da Nord a Sud. Complice un ciclone franco-iberico che porterà diversi giorni di piogge, a partire da lunedì e per gran parte della settimana. Vediamo allora che cosa ci riserva il meteo più in dettaglio, secondo le previsioni e le tendenze elaborate da Arpae (agenzia prevenzione ambiente energia Emilia Romagna).

Tendenza meteo in Emilia Romagna

Avremo condizioni di moderata instabilità su tutta la regione con flussi perturbati che determineranno cielo nuvoloso associato a precipitazioni sparse. All’origine di questo cambiamento radicale, una massa d’aria artica, preludio della chiusura fredda invernale, che potrebbe sprofondare nel vicino Mediterraneo occidentale attivando delle correnti umide sud-occidentali verso la nostra regione. Potremmo quindi aspettarci una settimana senza dubbio con l’ombrello, quella tra lunedì 10 e domenica 16.

Tendenzialmente i nubifragi saranno più probabili nelle giornate di martedì 11 e giovedì 13 marzo e le piogge dovrebbero cadere più intensamente sui rilievi. Temperature senza variazioni di particolare rilievo per la stagione, con valori leggermente superiori alla media climatologica del periodo.

L’alta pressione che finora ha protetto il nostro Paese garantendo in Emilia Romagna tempo asciutto, soleggiato e particolarmente mite, "mostra i primi segni di cedimento sotto la spinta di una vasta depressione atlantica destinata a ribaltare le condizioni meteorologiche della prossima settimana", come spiega il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni. Già dalla serata di domenica 9 la stabilità atmosferica potrebbe giocare brutti scherzi con la formazione di qualche nebbia specie tra pianure orientali e coste. Mentre il graduale aumento di nuvolosità porterà "l’arrivo di un peggioramento, che entro lunedì 10 avrà coinvolto in maniera non meno significativa gran parte della regione".

Cieli inizialmente da molto nuvolosi a coperti associati a piogge sparse tra il debole e il moderato, specie lungo i settori costieri, ma in esaurimento già dalla tarda mattinata. Progressiva attenuazione della nuvolosità e cessazione dei fenomeni nel corso della giornata. Temperature: senza sostanziali variazioni di rilievo; minime attorno a 3 gradi nelle pianure interne e tra 4/6 gradi sulle coste, massime tra 12 e 16 gradi. Venti: inizialmente deboli variabili con tendenza a disporsi dal quadrante orientale con locali rinforzi a fine periodo. Il mare sarà calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento da domenica.

Il peggioramento atteso dalla fine del weekend potrebbe essere l’inizio di una lunga serie perturbata che vede l’Emilia-Romagna coinvolta a più riprese in una fase decisamente movimentata.

Qualcosa inizierà a cambiare da mercoledì, per l’arrivo di una condizione più dinamica che introdurrà una prima diminuzione delle temperature, ma soltanto nella seconda parte della nuova settimana potremmo dover fare i conti con "un calo termico più sostanzioso, quando delle infiltrazioni di aria fredda dal Mediterraneo, che accompagneranno un vortice depressionario più organizzato, finiranno per raggiungerci - spiega ancora Nanni -. Se questa tesi verrà confermata, la ventilazione potrebbe subire un deciso rinforzo: mentre piogge a tratti intense e nevicate anche sotto i 1000 metri saranno fenomeni, con ogni probabilità, da tenere in considerazione".

Le previsioni regionali