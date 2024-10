Maltempo, allerta fiumi in Emilia Romagna. La diretta

Bologna, 18 ottobre 2024 – Incubo maltempo in Emilia Romagna per l’allerta fiumi. Continua a piovere in Emilia Romagna, anche se in maniera meno intensa e a preoccupare, ancora una volta, sono i livelli dei fiumi: dopo le piogge del tardo pomeriggio di ieri che hanno messo in ginocchio parte dell'Appennino bolognese con la Porrettana che è stata chiusa al traffico dopo essere finita letteralmente sott’acqua (a Cereglio di Vergato le strade sono state invase da sassi e fango) e il caos registrato anche a Granaglione e a Gaggio Montano dove nei garage si è registrato fino a un metro di acqua, alle 21 di ieri la soglia rossa raggiunta dal Silla ieri risultava in calo.

Allerta maltempo in Emilia Romagna: a preoccupare ancora una volta sono le piene dei fiumi. A destra e a sinistra la situazione del Sillaro a Sesto Imolese. Ieri ad andare sott'acqua è stata la Porrettana

Secondo l’ultimo bollettino le piene dei fiumi Samoggia, Reno e Idice si stanno propagando nelle sezioni di chiusura del tratto montano e nei tratti vallivi con livelli prossimi o superiori alla soglia 3.

E la situazione non è migliore in città. A Bologna il sottopasso dell’aeroporto è andato sott’acqua e per questo è stato chiuso.