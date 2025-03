Maltempo Marche 31 marzo 2025: allerta gialla per temporali intensi e improvvisi

Ancona, 30 marzo 2025 – Le Marche si preparano ad affrontare una nuova fase di maltempo e così la Protezione Civile ha emanato un’altra allerta gialla per temporali valida per l’intera giornata di lunedì 31 marzo. Sono stati giorni di grande apprensione per la piena dei fiumi e ora si ricomincia, con un terreno già saturo d’acqua e sotto stress. L’avviso per condizioni meteo avverse emessa dall’Arpa Marche riguarda tutto il territorio regionale e prevede fenomeni meteorologici intensi, con possibilità di precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento.

Il bollettino: cosa aspettarsi

Secondo il bollettino meteorologico ufficiale, "durante la prima parte della giornata di lunedì 31 si segnalano temporali sparsi, localmente di forte intensità. I fenomeni saranno in rapido spostamento da Nord verso Sud”. Questo significa che le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare molto rapidamente, rendendo difficile prevedere con precisione l'evoluzione dei temporali. I temporali, infatti, sono fenomeni spesso veloci e improvvisi, ed è importante tener conto della rapidità con cui le nubi temporalesche si sviluppano e si accrescono.

La guida della Regione Marche: come comportarsi durante un temporale

Al sopraggiungere del fenomeno, “è fondamentale osservare attentamente le condizioni atmosferiche”, come specificano nella guida redatta dalla Regione Marche. Alcuni segnali precursori, come lo sviluppo di nubi cumuliformi molto alte e un clima caldo e afoso, indicano un’alta probabilità di temporali nelle ore successive. “In questi casi, è consigliabile evitare ambienti aperti ed esposti, come creste montuose o rive di mare e laghi. Se si avvertono i primi lampi nelle ore crepuscolari o notturne, il temporale potrebbe essere ancora lontano, ma è importante allontanarsi per tempo. Se, invece, si sentono i tuoni, significa che il temporale è a pochi chilometri e che il pericolo è immediato. In questo caso, è essenziale raggiungere subito un luogo riparato”.

La piena dell'Aspio ha spaventato la provincia di Ancona

Previsioni meteo per domani

Le previsioni per questo inizio settimana sono segnate perciò da nubi e piogge. Durante la notte e il primo mattino di domani, il transito di nuvole da nord lascerà spazio a schiarite nel corso della giornata. Però, nella parte interna della regione, potrebbero persistere alcune nubi sparse. Si prevede un passaggio di piogge e temporali da nord durante la notte e il mattino. Nel resto della giornata, eventuali fenomeni saranno limitati alle zone interne meridionali. Possibili nevicate sopra i 1.600 metri.

Che tempo ci sarà martedì 1 aprile?

Si attende un cielo prevalentemente nuvoloso nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli, mentre il nord della regione godrà di una minore copertura. Continuano le piogge sparse principalmente, nelle aree a sud, con possibilità di nevicate dai 1.000 metri in su.