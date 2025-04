Maltempo nelle Marche, scatta l’allerta: ecco dove

Ancona, 14 aprile 2025 – Ancora maltempo nelle Marche. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani nella parte nord della regione, ovvero la provincia di Pesaro Urbino. Nelle aree interne, collinari e costiere settentrionali scatta l’allerta idrogeologica, a cui, nelle aree interne, si somma anche l’allerta idraulica.

“Dal pomeriggio odierno e per la giornata di martedì 15 aprile sono previste precipitazioni diffuse, prevalentemente di debole intensità, più persistenti nelle zone interne e nel settore settentrionale della regione”, si legge infatti nel bollettino.

Secondo le previsioni della Protezione civile, domani 15 aprile nelle Marche il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, con parziale diminuzione della copertura nella seconda parte della giornata con schiarite anche estese e durature. Non mancheranno precipitazioni al mattino, in particolare durante le prime ore, diffuse sui settori centro-settentrionali e sparse su quelli meridionali; al pomeriggio probabili locali rovesci o temporali lungo la fascia costiera. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Venti sud-occidentali nelle zone interne, dove le raffiche durante le ore centrali potranno raggiungere intensità di burrasca, e da sud-est lungo la fascia costiera o addirittura orientali lungo la costa meridionale. Mare molto mosso al mattino, mosso al pomeriggio. Tra i fenomeni particolari, non si esclude che i temporali al pomeriggio possano localmente risultare intensi.

La situazione sembra non migliorare molto mercoledì 16 aprile. Il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso. Precipitazioni deboli, locali sui territori interni e occasionali altrove. Le temperature torneranno a scendere, sempre secondo le previsioni della Protezione civile regionale. Mare molto mosso.

Giovedì cielo nuvoloso, con temporanee schiarite alternate a nuvolosità a tratti intensa. Precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio e temperature senza variazioni di rilievo. Venti moderati lungo la fascia costiera e sui settori collinari, di brezza leggera lungo il crinale. Mare mosso o molto mosso.

La tendenza per i giorni successivi, ovvero per la parte finale della settimana, le “condizioni di instabilità rimarranno molto deboli”. Quindi un po’ di sole, si spera, dovrebbe spuntare per Pasqua. Ma a Pasquetta potrebbe già tornare la pioggia.