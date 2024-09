Maltempo Marche, estesa l'allerta anche per mercoledì. Quando migliora

Ancona, 17 settembre 2024 — Le piogge importanti cadute nella notte e di mattina sulle Marche hanno creato disagi in varie zone del territorio. In particolare nel Fermano, specie a Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio — dove alla foce del fiume Chienti è stata registrata una cumulata di 51 millimetri, oltre a vari sottopassi allagati — e nel Maceratese, come a Civitanova Marche, dove una vettura è rimasta bloccata in un sottopasso e la donna che era alla guida è stata estratta grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La pioggia e i disagi però si sono verificati anche nell'alto Montefeltro, in provincia di Pesaro-Urbino, e a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove si ha avuto un peggioramento del meteo dal tardo pomeriggio.

Per questo motivo, considerando che il maltempo rimarrà su tutto il territorio almeno fino a giovedì, la Protezione civile regionale ha esteso l’allerta meteo anche per la giornata di domani, mercoledì 18 settembre, a causa dei rischi di frane e di piene dei fiumi. È infatti di color giallo l’allerta idraulica per la provincia di Pesaro-Urbino, per tutto il territorio come allerta idrogeologica. “Anche nella giornata di domani — si legge infatti nel bollettino della Regione Marche — sono previste precipitazioni continue diffuse e persistenti, generalmente di debole intensità con temporanee intensificazioni dovute ad attività convettiva. I venti saranno deboli o moderati lungo la costa provenienti dai quadranti orientali. Il mare sarà mosso o localmente molto mosso”.

Fino a venerdì mattina ombrelli aperti in tutte le Marche

Per la giornata di domani, mercoledì 18 settembre, il cielo sarà molto nuvoloso, con nubi basse e spesse. Le precipitazioni saranno deboli, ma diffuse e continue, con intensificazione in rovesci soprattutto nelle zone costiere. A fine giornata le cumulate saranno elevate. Le temperature saranno comunque in aumento come minime, nonostante il vento da oriente. Si andrà da una massima di 21 a una minima di 16 gradi ad Ancona e Fermo, da 20 a 15 ad Ascoli Piceno, da 20 a 14 a Macerata, da 21 a 16 a Pesaro e da 18 a 13 a Urbino.

Anche per la giornata di giovedì rimarrà la pioggia su tutte le Marche. Il cielo sarà molto nuvoloso, prima di aprirsi di più nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno più consistenti nei settori costieri e collinari, maggiormente sporadiche in quelli di alta collina e di montagna. Le temperature saranno in lieve diminuzione: ad Ancona si andrà da 19 a 15 gradi, ad Ascoli da 18 a 14, a Fermo da 19 a 15, a Macerata da 18 a 13, a Pesaro da 19 a 15 e a Urbino da 16 a 12.

Per la giornata di venerdì il tempo inizierà a migliorare lentamente, dato che nel pomeriggio le nuvole si dissolveranno facendo ricomparire il sole, specie nell’Ascolano e lungo il resto della costiera adriatica. Le precipitazioni, per lo più concentrate di mattina, saranno deboli e diffuse, prima dell’esaurimento nel pomeriggio. I venti arriveranno da nord-est, le temperature massime si rialzeranno. Il mare resterà mosso come negli altri giorni.