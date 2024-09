Maltempo nelle Marche: allerta meteo per vento e mareggiate. Le zone più colpite

Ancona, 13 settembre 2024 - Prosegue il maltempo nelle Marche. Dopo i temporali di oggi, che hanno colpito soprattutto le aree collinari e costiere settentrionali, centrali e meridionali, prosegue l'allerta meteo "gialla” per vento e mareggiate per la giornata di domani, sabato 14 settembre. "Per la giornata di sabato - si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale – è prevista la possibilità di rovesci residui nel settore costiero nelle prime ore della giornata, in esaurimento nel corso della mattinata. La ventilazione lungo la costa, di provenienza nord occidentale, si manterrà sostenuta con raffiche fino a vento forte o burrasca e conseguente stato del mare molto mosso. Diminuzione dell'intensità del vento nella seconda parte della giornata e conseguentemente dello stato del mare che comunque permarrà mosso".

Le previsioni per sabato 14 settembre

Secondo il bollettino della Protezione civile, inizialmente il cielo sarà nuvoloso con maggiori addensamenti lungo la fascia costiera. Seguiranno schiarite nel corso della giornata. per quanto riguarda le precipitazioni, nella prima parte della giornata sono previsti brevi rovesci sulla zone basso-collinari e costiere con fenomeni assenti nel pomeriggio. Le temperature? Minime in lieve diminuzione e massime in aumento. Vento moderato nelle zone collinari e montane, moderato teso lungo la costa e la prima collina con raffiche fino a vento forte. Il mare sarà molto mosso con moto ondoso in attenuazione dalla serata. Sono previste mareggiate lungo le coste.

Che tempo farà domenica 15 settembre?

E' atteso un leggero miglioramento del meteo: il cielo sarà nuvoloso nella prima parte della giornata con nubi medio-basse sulla fascia costiera e collinare in ingresso dal mare e prevalenza di schiarite nel pomeriggio. Temperature in aumento. Sarà, secondo le previsioni, una giornata senza pioggia con "brezza tesa o moderati nord-occidentali al mattino, in rotazione da Est lungo la fascia costiera a partire dalle ore centrali della giornata".

Il meteo di lunedì 16 settembre: come inizia la settimana?

Ancora niente sole, anche la prossima settimana inizia con le nuvole. Il cielo da "irregolarmente nuvoloso a nuvoloso per nubi medio-basse in ingresso dal mare". Secondo le previsioni sono previsti brevi rovesci sparsi in particolare sul settore collinare e costiero centro-meridionale". Le temperature minime saranno stazionarie e le massime in lieve diminuzione. Il mare sarà mosso con moto ondoso in aumento dalla serata.

Meteo: la tendenza della prossima settimana

Per chi ama il sole c'è ancora da attendere. Per tutta la prossima settimana sono previste ancora condizioni instabili. Il cielo sarà generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. Secondo l'Amap martedì 17 settembre sono previste piogge un po' su tutto il territorio regionale con venti moderati e temperature stabili. Già da oggi il "fronte freddo che sta colando rapidamente da nord sopra i nostri cieli sarà in grado di flettere i valori termici di una decina di gradi in poco più di 24 ore". I valori termici torneranno a salire da domani (14 settembre) pomeriggio, tuttavia recuperando solo in parte il terreno che perduto. Quindi i valori resteranno anche a medio termine sotto le medie del periodo.