Ancora maltempo nelle Marche: allerta meteo per i temporali

Ancona, 2 giugno 2024 - Maltempo, allerta meteo nelle Marche per i temporali previsti per domani 3 giugno, soprattutto nelle zone collinari e costiere sia nelle zone al nord che in quelle più a sud. Si tratta di un'allerta gialla. Bisogna quindi attendere ancora un po' per l'arrivo del caldo estivo e le giornate assolate.

Temporali nelle Marche, diramata un'allerta meteo per la gionata del 3 giugno (foto generica)

Già dalla giornata di oggi domenica 2 giugno si sono registrati rovesci isolati, soprattutto fino al tardo pomeriggio sul settore settentrionale, secondo le previsioni il fenomeno dovrebbe intensificarsi ed estendersi al resto del territorio durante la notte. "Nella prima parte della giornata di domani 3 giugno e per il primo pomeriggio - si legge sull'allerta meteo diramata dalla Protezione civile delle Marche -, il transito di una depressione in quota favorirà l'insorgere di rovesci o temporali sparsi. I fenomeni più intensi sono previsti nella parte basso collinare e costiera della regione, le zone 2, 4 e 6 (Aree collinari e costiere settentrionali, centrali e meridionali, ndr) ed, in particolare, nelle zone 2 e 4 ((Aree collinari e costiere settentrionali, centrali, ndr) i fenomeni maggiori sono previsti in nottata e fino alla prima mattinata, mentre nella zona 6 (Aree collinari e costiere meridionali, ndr) i fenomeni più intensi sono previsti per il primo pomeriggio. Fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio".

Le precipitazioni più intense, a carattere temporalesco, secondo il bollettino dell'Amap, sono previste al mattino sul settore centro-meridionale della regione; fenomeni residuali ed a scemare verso l'ascolano nel pomeriggio.

Le previsioni di martedì 4 giugno

Anche per martedì è prevista instabilità: cielo sereno o poco nuvolo al mattino con rovesci pomeridiani sulla fascia collinare centrale e temporali nella zona più a nord. "Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino secondo le previsioni dell'Amap -; copertura di natura termo-convettiva in estensione dell'Appennino nel pomeriggio poi ancora dissolvimenti. Precipitazioni pomeridiane, a carattere sparso, a colpire principalmente le zone interne senza escludere possibili sconfinamenti verso le coste settentrionali. Temperature: in ripresa le massime".

