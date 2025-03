Ancora maltempo nelle Marche, nuova allerta: le previsioni meteo

Ancona, 27 marzo 2025 – Ancora maltempo nelle Marche. La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla, sul fronte idrogeologico, per la giornata di domani 28 marzo in tutta la regione, da nord a sud. L’allerta è anche idraulica, sempre gialla, per le aree interne, collinari e costiere centrali e per le aree interne, collinari e costiere meridionali, ovvero per le province di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e parte dell’Anconetano. Criticità valanghe sui Monti Sibillini Est e Laga Marchigiana.

“Per la giornata di domani (venerdì) permarranno precipitazioni deboli e diffuse, in particolare nelle zone di allerta 5 e 6 (ovvero la parte meridionale delle Marche, ndr) – si legge nell’allerta - con una tregua dei fenomeni nelle ore centrali nel settore centro settentrionale e una generale ripresa nel pomeriggio con intensità ed accumuli deboli”.

Questo il bollettino meteo della Protezione civile per domani: “Precipitazioni deboli diffuse nelle prime ore della giornata per divenire sparse dalla tarda mattinata e per il pomeriggio, più insistenti nel settore meridionale. In serata i fenomeni riprenderanno, sempre a carattere debole, anche negli altri settori. Limite delle nevicate oltre i 1500-1600 metri”. Temperature in lieve diminuzione. Venti moderati in particolare lungo la fascia costiera, in attenuazione dalla serata. Mare molto mosso, mosso in serata.

Ecco come sarà il tempo nel weekend. Sabato, cielo nuvoloso con temporanea diminuzione della copertura nelle ore centrali; precipitazioni deboli, sparse nella prima parte della giornata, diverranno diffuse nelle zone interne e nel settore meridionale della regione nel pomeriggio, sempre di debole intensità. Limite delle nevicate oltre i 1600 metri. Le temperature saranno in lieve aumento nei valori massimi. Nel capoluogo, Ancona, ad esempio per domani alle 14 si prevedono 11 gradi, mentre sabato 13. Idem per Ascoli Piceno e Pesaro. A Fermo domani 10 e sabato 12 gradi. A Macerata 9 gradi domani e 11 sabato. Sul Monte Prata -1 e 1. A Urbino 7 e 9. Venti settentrionali, moderati lungo la fascia costiera e deboli altrove. Mare mosso.

Domenica è prevista ancora pioggia, ma dovrebbe fare meno freddo. Cielo nuvoloso nella prima parte della giornata con ampie schiarite nel pomeriggio a partire dai settori settentrionali. Precipitazioni deboli diffuse nella prima parte della giornata, in esaurimento da fine mattinata a partire dai settori settentrionali. Temperature in aumento. Venti moderati nord orientali in attenuazione nel pomeriggio. Mare mosso.