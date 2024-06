Maltempo nelle Marche, prorogata l’allerta per i temporali. Ecco quando migliora il meteo

Ancona, 23 giugno 2024 - Ancora maltempo nelle Marche: allerta meteo prorogata anche per la giornata di lunedì 24 giugno ed estesa a tutto il territorio regionale. Insomma, niente caldo e mare, bisogna preparare gli ombrelli: dalla costa nell’entroterra, sono previsti temporali. Chi ha sofferto il caldo degli ultimi giorni, apprezzerà un po' di fresco. In tutte le province delle Marche (Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli) è prevista pioggia. Attenzione sulla costa: il mare sarà mosso. Il meteo dovrebbe migliorare da mercoledì 26 giugno.

"Al primo mattino i temporali potranno riguardare prevalentemente i settori settentrionali - si legge nel bollettino emesso dalle Protezione civile - i fenomeni più intensi si svilupperanno durante la seconda parte della giornata sui settori alto-collinari e collinari della regione, in locale estensione verso la fascia costiera. Le cumulate potranno localmente risultare abbondanti". E le temperature? Saranno in leggera salita le minime, in lieve discesa le massime.

Le previsioni di martedì 25 giugno

Ma le previsioni non sembrano migliori per martedì 25 giugno. Anche questa sarà una giornata all'insegna dell'instabilità. Nuvole al mattino un po' su tutta la regione e "maggiori irregolarità e stratificazione nel pomeriggio soprattutto sulla fascia interna", si legge sul bollettino dell'Amap, il Servizio agrometeo della Regione Marche.

Anche nel pomeriggio quindi sono previste piogge localmente intense. Possibili temporali soprattutto nell'entroterra marchigiano. Le temperature subiranno poche variazioni, semmai in risalita. Il mare sarà sempre mosso. E i giorni successivi come sarà il meteo? Secondo il bollettino della Regione, la situazione sarà in graduale miglioramento con progressivo ritorno a condizioni di tempo stabile.

