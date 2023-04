Maltempo nelle Marche: lunedì 3 aprile previsti vento forte e mareggiate

Ancona, 2 aprile 2023 – Continua l’ondata di maltempo che ha portato le prime grandinate in Romagna (video): dalle prime ore di lunedì 3 aprile, infatti, sono previsti venti da forti a burrasca tutto il versante adriatico – Veneto, Emilia Romagna, Marche comprese – oltre a un brusco calo delle temperature.

Previsioni meteo nelle Marche: attenzione alle mareggiate

Sebbene la Protezione civile non abbia emesso l’allerta gialla, la Regione Marche ha emesso comunque un bollettino di vigilanza che comprende le zone costiere per possibili mareggiate (viene esclusa soltanto la zona più meridionale della regione). Ma anche nell’entroterra si raccomanda prudenza per i temporali che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Una situazione che potrebbe causare problemi idraulici e idrogeologici. Attenzione, insomma, ad eventuali piene dei fiumi (e viene subito in mente la situazione di Senigallia) e frane.

Le previsioni meteo: mappe