Tempesta di vento e temporali sulle Marche, alberi caduti e disagi: doppia allerta meteo. Diretta

08:45

Civitanova flagellata da pioggia e vento

Flagellata dalla pioggia e dal vento Civitanova con caduta di alberi in tutte le zone della città, soprattutto nelle contrade, ma anche in centro. Decine e decine di telefonate di richiesta di aiuto ai centralini della polizia municipale e dei vigili del fuoco che stanno intervenendo nelle situazioni più critiche. In via dei Mille alberi sopra le auto parcheggiate mentre in contrada Asola una donna ha schivato per miracolo una pianta che stava per schiantarsi sopra la sua auto ed è stata soccorsa dai vigili urbani, mentre era ancora sotto choc. Una pianta abbattuta al suolo dal vento anche in viale Matteotti, all’incrocio con via Duca degli Abruzzi, e lo stesso in via Goito. A Montecosaro il vento scoperchiato un capannone, mentre sono in corso le ricognizioni dei cantieri in tutta la città per controllare lo stato di tenuta delle impalcature.