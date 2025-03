Maltempo nelle Marche, pioggia e raffiche di vento: scatta l’allerta meteo

Ancona, 13 marzo 2025 — Un inizio di weekend con l’ombrello, una domenica più serena. Dicono questo le previsioni di Regione Marche e Amap (il Servizio agrometeo regionale) in vista del fine settimana in arrivo. Dopo le piogge di ieri e una giornata odierna più serena — caratterizzata però da un’allerta color giallo per vento nelle località a ridosso dell’Appennino — da venerdì le nuvole compariranno sul territorio e rimarranno anche di sabato.

L’allerta gialla della Regione Marche

Il maltempo farà scattare l’allerta per la giornata di venerdì 14 marzo, come deciso dalla Regione Marche. La stessa che ha dato codice giallo come allerta idraulica (per la provincia di Pesaro Urbino), allerta idrogeologica (nel Pesarese, nell’entroterra Anconetano e in quello Ascolano) e come allerta vento in tutta la regione, fatta eccezione per l’area nei pressi di San Benedetto del Tronto. Questa la motivazione: “Intensi flussi sud-occidentali interesseranno la regione determinando precipitazioni, da stau diffuse sulle zone montane ed alto-collinari con picchi dovuti alla persistenza dei fenomeni — si legge —. Sulla fascia collinare e costiera i fenomeni saranno occasionali. Fenomeni localmente a carattere di breve rovescio. I venti saranno moderati o tesi sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte sulle zone alto-collinari e montane, fino a burrasca sulla fascia collinare e fino a vento forte altrove”.

Le previsioni per venerdì 14 marzo

Nella giornata di venerdì 14 marzo il cielo sarà nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle località a ridosso dell’Appennino. Parziali e temporanee schiarite si avranno invece nel corso della giornata. Le precipitazioni saranno diffuse sulle zone alto-collinari e montane e sparse nelle località di mare. Alcune precipitazioni, isolate, saranno a carattere di breve rovescio. Occhio ai venti, sud-occidentali moderati o tesi sui settori montani e alto-collinari e sud-orientali lungo la fascia costiera meridionale. Le raffiche raggiungeranno l'intensità di burrasca forte sul settore alto-collinare e montano, burrasca sulla fascia collinare e vento forte altrove. Intensità in attenuazione dal pomeriggio/sera. Il mare andrà da poco mosso a mosso. Le temperature saranno in aumento in particolare nei valori massimi, con climi primaverili: da 15 a 21 gradi ad Ancona, da 10 a 23 ad Ascoli, da 13 a 21 a Fermo, da 12 a 20 a Macerata, da 11 a 22 a Pesaro e da 10 a 17 a Urbino.

Che tempo farà sabato 15 marzo?

Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata dal maltempo. Il cielo sarà inizialmente nuvoloso, con prevalenza di schiarite nel corso della giornata. Si avranno precipitazioni sparse nella prima parte, anche a carattere di breve rovescio, mentre i fenomeni saranno solo residui nel pomeriggio. Di mattina la pioggia cadrà nell’entroterra di regione, e nelle località costiere anconetane, fermane e sambenedettesi. Nel pomeriggio la pioggia scenderà sopra Ascoli e Ancona. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime in lieve diminuzione: da 14 a 19 gradi ad Ancona, da 9 a 21 ad Ascoli, da 12 a 19 a Fermo, da 11 a 18 a Macerata, da 10 a 20 a Pesaro e da 9 a 15 a Urbino. I venti, moderati, soffieranno da sud-ovest nelle zone interne, con raffiche fino a vento forte, e sud-orientali lungo la costa, con raffiche fino a vento teso o fresco. Il mare sarà invece mosso.

Temperature e previsioni per domenica 16 marzo

Nella giornata di domenica, infine, il cielo sarà poco nuvoloso, con nuvole medio-basse alternate a schiarite, che portano a precipitazioni brevi e deboli nelle ore centrali, in particolare nell’Ascolano, e nelle province centrali di regione (Macerata-Fermo). Le temperature saranno in diminuzione, in particolare nei valori massimi. I venti di brezza tesa o moderati sud-occidentali, il mare invece sarà poco mosso.

Il meteo dei prossimi giorni