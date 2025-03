Meteo Marche: il beltempo ha le ore contate, quando arriva la pioggia

Ancona, 7 marzo 2025 - Il beltempo nelle Marche ha ha fatto da padrone per tutta questa settimana, per la gioia di chi ama il sole, che ha potuto darsi ad attività all’aria aperta fuori dall’orario lavorativo. Le ultime feste del carnevale nel weekend, come quelle di Macerata e di Villa Fastiggi (Pesaro), non sono a rischio rinvio, ma l’inizio della prossima settimana, in particolare la giornata di lunedì 10 marzo, porterà buona parte degli abitanti del territorio ad aprire l’ombrello. Così riportano nei loro bollettini meteo sia gli esperti della Regione Marche, sia l’Amap, ovvero il Servizio regionale.

Le prime nuvole cominceranno a comparire già dalla giornata di sabato su tutto il territorio di regione. In particolare il cielo sarà nuvoloso con nubi stratificate già dalla prima mattina, prima di un parziale dissolvimento dalle ore centrali del pomeriggio e fino a sera. I venti soffieranno debolmente da nord-ovest, poi ruoteranno in serata da sud-ovest. Se le precipitazioni saranno assenti, non è da escludere la presenza di foschie o locali nebbie nelle zone pianeggianti della regione, durante le ore più fredde della giornata. Per quanto invece riguarda le temperature, saranno in aumento nei valori minimi, con minime e massime comprese tra 9 e 12 gradi ad Ancona, tra 5 e 16 ad Ascoli, tra 10 e 14 a Fermo, tra 9 e 15 a Macerata, tra 8 e 13 a Pesaro e tra 7 e 12 a Urbino.

Una campagna in provincia di Pesaro Urbino, sotto un cielo coperto dalle nuvole

Nella giornata di domenica, invece, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con nuvole in aumento dalla serata. Anche in questo caso le precipitazioni saranno assenti, per la gioia di chi potrà festeggiare le ultime feste di carnevale. I venti saranno deboli o moderati e soffieranno da sud, il mare poco mosso. Anche in questo caso potrebbe esserci la presenza di foschie e nebbie nelle prime ore della giornata nelle zone di pianura. Le temperature, invece, saranno in lieve diminuzione nei valori minimi ed in aumento nei massimi, compresi tra 7 e 14 gradi ad Ancona, 5 e 16 ad Ascoli, 9 e 14 a Fermo, 7 e 16 a Macerata, 4 e 14 a Pesaro e 6 e 14 a Urbino.

Ed ecco comparire il maltempo nella giornata di lunedì, quando già alle prime ore della mattina gli abitanti di regione si sveglieranno con un cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio. Pioggia che poi dalla metà di pomeriggio sarà in graduale attenuazione in provincia di Pesaro Urbino, continuando però a cadere nelle altre province. I venti soffieranno deboli da sud, il mare sarà poco mosso o mosso, le temperature in aumento nei valori minimi, con minime e massime di 7 e 15 gradi ad Ascoli, 10 e 14 ad Ancona e Macerata, 10 e 16 a Pesaro e di 11 e 14 a Fermo.