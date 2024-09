Maltempo nelle Marche, salvato 80enne nell’Anconetano. Chiuso tratto dell’A14 tra Ancona Nord e Loreto

Ancona, 18 settembre 2024 - Il maltempo imperversa anche nelle Marche: dopo l'Emilia-Romagna, pioggia e vento hanno causato disagi e qualche danno in varie zone della regione.

Intorno alle 9.30 di questa mattina è stato temporaneamente chiuso il tratto dell’A14 tra Ancona e Loreto verso Pescara per allagamenti. Chi viaggia verso Pescara deve uscire ad Ancona nord e può rientrare in A14 a Loreto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Strade allagate anche a Civitanova Marche, dove la città è al momento sott’acqua. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e sui tratti costieri del Fermano e del Maceratese. Nell'Anconetano, ad Avacelli di Arcevia, un'auto condotta da un 80enne è uscita di strada, forse resa scivolosa per la pioggia, per la visibilità ridotta dalla nebbia, finendo in un campo: l'anziano è stato salvato dai vigili del fuoco, che l'hanno ritrovato in buone condizioni un'ora dopo l'incidente, avvenuto verso l'1.30. Decisivo, nel ritrovamento dell'80enne, è stato il segnale del suo cellulare.

Non solo: il maltempo continua anche stamattina a sferzare il territorio regionale. Criticità per allagamenti di strade, scantinati e e per cadute di rami e alberi nella zona di Osimo e Ancona. Nessun danno segnalato nel Senigalliese, colpito dalle alluvioni nel 2014 e nel 2022.

In provincia di Pesaro Urbino, invece, gli interventi dei pompieri hanno riguardato qualche pianta caduta sulla sede stradale. Nel Maceratese i principali disagi si sono verificati sulla costa a Civitanova Marche con alcune strade e sottopassi allagato.

Stessa situazione nel Fermano dove sono stati una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco nella zona di Porto San Giorgio e Marina Palmense: si è provveduto ad alcuni prosciugamenti e, in un caso, i contatori di un palazzo sono andati a fuoco. Si sono registrate anche due frane di fango laterali su strade nel Fermano tra Casette d'Ete, Sant'Elpidio a Mare e Torre di Palme.

Nell'Ascolano, invece, il maltempo ha finora causato pochi disagi e si sono resi necessari sono alcuni interventi dei vigili del fuoco senza particolari criticità.