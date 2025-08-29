Ondata di maltempo nelle Marche, ancora temporali: quanto dura l’allerta

Ancona, 29 agosto 2025 – Temporali in arrivo: le Marche abbandonano il caldo estivo e aprono le porte all’autunno. Resta alta l’attenzione della Protezione Civile regionale, che ha emesso un’allerta gialla per temporali valida dalla mezzanotte di domani fino a quella di domenica 31. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente intense, soprattutto nei settori centro-meridionali della regione, con un’attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio, che resteranno confinati prevalentemente nelle aree meridionali.

Nuova allerta meteo nelle Marche per il 30 agosto: temporali e raffiche di vento in arrivo

“I temporali sparsi potranno localmente essere intensi – avvisa la Protezione Civile e Sicurezza del Territorio nel bollettino -, in particolare sui settori centro-meridionali della regione; al pomeriggio i fenomeni rimarranno prevalentemente confinati ai settori meridionali.”

L’allerta riguarda le aree interne e collinari delle Marche, incluse quelle costiere centrali e meridionali. Le province interessate sono però Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli.

Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti cumuliformi intensi, soprattutto nelle zone centro-meridionali. Al pomeriggio possibili schiarite locali. Previsti rovesci e temporali sparsi, più frequenti nelle aree collinari e costiere, che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi nei settori meridionali. Le temperature saranno in ulteriore calo. I venti soffieranno deboli sud-occidentali sui settori interni e sul litorale settentrionale, più variabili lungo la costa meridionale, per poi disporsi da sud-ovest in serata. Mare inizialmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione. Possibili fenomeni temporaleschi di forte intensità.

Si attende una giornata stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti locali nelle zone interne nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento nei massimi. Venti deboli con rotazione tipica della brezza marina. Mare poco mosso, nessun fenomeno particolare atteso.

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo debole attività cumuliforme nelle ore pomeridiane interne e lievi stratificazioni in arrivo nella notte. Assenti le precipitazioni. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti deboli con brezza marina. Mare poco mosso, senza fenomeni significativi.

Martedì è previsto il possibile transito di una debole saccatura che potrà portare condizioni di instabilità, seguite da un rapido ritorno del bel tempo.