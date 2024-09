Maltempo nelle Marche, allerta gialla per temporali: le previsioni meteo

Ancona, 7 settembre 2024 - Domenica di maltempo nelle Marche: le piogge colpiranno diverse aree della regione a partire dal pomeriggio, come confermato dalla Protezione Civile, che ha diramato un'allerta gialla per temporali valida fino a mezzanotte di lunedì 9 settembre.

Dal tardo pomeriggio si prevedono precipitazioni dapprima deboli e diffuse, si legge nella nota, nella zone alto collinari e montane, in estensione verso la costa in serata quando la zona diventerà a prevalente carattere di rovescio o di temporale localmente intenso.

Le zone di allerta gialla indicate dalla Protezione Civile sono le aree interne settentrionali, aree interne centrali e quelle interne meridionali.

Le previsioni meteo

Domani, domenica 8 settembre, le nubi saranno già presenti dal mattino, con un successivo aumento della nuvolosità dalle zone montane verso la fascia collinare nel pomeriggio/sera.

Nel pomeriggio, invece, si presenteranno deboli fenomeni diffusi a partire dai settori montani ed in estensione alla costa; dalla serata le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio o di temporale anche di forte intensità. I temporali proseguiranno anche nella notte tra domenica e lunedì, ma i fenomeni potrebbero esaurirsi già nella mattinata di lunedì. Per quanto riguarda il mare, sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento dal pomeriggio fino a diventare mosso in serata.

Lunedì 9 settembre torna il cielo nuvoloso dal mattino, con maggiori addensamenti sul settore meridionale. Seguiranno schiarite dalla tarda mattinata e nuovi annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio. Il mare sarà mosso.

Brevi rovesci sparsi dovrebbero colpire anche la mattinata di martedì 10 settembre, con il cielo che sarà irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi in ingresso dal mare, per poi tornare sereno dal pomeriggio. Temperature in diminuzione.