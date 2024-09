Maltempo nelle Marche: weekend con l’ombrello, le previsioni meteo

Ancona, 5 settembre 2024 – Il beltempo delle passate ore sulle Marche è stato sostituito da nuove correnti provenienti dall’Atlantico e della Russia.

Morale della favola: calo delle temperature e acqua almeno per tutto il pre-weekend nella regione, lo stesso destino anche per la giornata di domenica con fenomeni duraturi. Le piogge cadranno già dal pomeriggio di oggi, con il passaggio da un cielo irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi nella mattina a uno più nuvoloso ancora di pomeriggio, che prevederà l’arrivo di rovesci in serata nel tratto costiero e collinare, senza risparmiare l’entroterra. I venti sono moderati da sud-est lungo la fascia costiera con possibili rinforzi, da ovest-sud ovest in quella montana. Il mare poco mosso. Le temperature vanno da una massima di 33 e una minima di 20 gradi ad Ascoli, da 31 a 21 per Fermo, da 35 a 21 per Ancona, da 30 a 18 per Macerata, da 31 a 22 per Pesaro, da 28 a 19 per Urbino.

Il bollettino criticità per venerdì 6 settembre

Nonostante la caduta di rovesci nelle prossime ore, non sono previste criticità, come è stato confermato nel bollettino emesso dalla Regione Marche dalla mezzanotte di domani fino a quella di sabato, che segnala con codice color verde. L’unica avvertenza è che nelle prime ore di domani saranno possibili brevi e isolati rovesci o temporali, con miglioramento già dalla mattinata.

Le previsioni del weekend

La caduta della pioggia

Anche per la giornata di venerdì la pioggia ne farà da padrone. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con attenuazione prevista dal pomeriggio. Di mattina, certe le piogge lungo al costa Anconetana, Maceratese, Fermana e Ascolana, poi dopo pranzo prevaleranno le nuvole e qualche schiarita, specie nel Pesarese e nell’Anconetano. Il cielo andrà schiarendosi completamente lungo tutta la costa di sera, con giusto qualche leggera nuvola all’altezza delle località appenniniche. Le temperature, in calo, andranno da una minima di 20 a una massima di 29 gradi ad Ascoli, da 19 a 29 per Fermo, da 20 a 31 per Ancona, da 16 a 27 per Macerata, da 20 a 27 per Pesaro, da 17 a 26 per Urbino. I venti saranno di brezza tesa occidentali in rotazione da nord-est nel pomeriggio e da sud-est in serata lungo la costa. Il mare mosso di mattina e poco mosso nel pomeriggio.

Per la giornata di sabato il cielo sarà prevalentemente sereno, con velature di passaggio da sud-ovest in mattinata oltre a qualche cumulo sul settore costiero. Nel pomeriggio il sereno spunterà su quasi tutto il territorio. Saranno assenti le precipitazioni. I venti saranno deboli da ovest/sud-ovest sull'entroterra, da est/sud-est sulla fascia costiera. Le temperature in leggera crescita. Oscilleranno da 31 a 20 gradi ad Ascoli, da 30 a 20 a Fermo, da 33 a 20 ad Ancona, da 28 a 18 a Macerata, da 28 a 21 a Pesaro e da 27 a 18 a Urbino.

Per andare al mare nel weekend, però, è opportuno approfittarne sabato, dato che domenica tornerà la pioggia sul territorio. Il cielo sarà generalmente nuvoloso, con una copertura principalmente medio-alta che interesserà le province di Ancona e Pesaro. Durante la notte i rovesci continueranno a cadere anche a quote più basse. Interesseranno l’Urbinate già dalla tarda mattinata, con espansione progressiva sul resto della regione privilegiando per intensità le aree settentrionali e il settore appenninico, con fenomeni duraturi. I venti passeranno da deboli a moderati sud-occidentali sull'entroterra, da sud-sud-est sulla fascia costiera. Le temperature saranno in crescita per le minime e in calo per le massime: da 34 a 22 gradi ad Ascoli, da 31 a 22 a Fermo, da 35 a 22 ad Ancona, da 29 a 20 a Macerata, da 31 a 22 a Pesaro, da 25 a 20 a Urbino.