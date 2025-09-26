Maltempo e allerta nelle Marche, riecco i temporali: le zone più colpite

Ancora, 27 settembre 2025 - Maltempo con allerta gialla nelle Marche per la giornata di oggi, sabato 27 settembre, ma non sarà coinvolto tutto il territorio regionale. Dopo giornate di sole e temperature miti, arriva la pioggia. Non è l'unica regione che dovrà fare i conti con gli acquazzoni. Anche in Emilia Romagna è stata diramata un'allerta meteo per i temporali ma su tutta la regione. Nelle Marche invece i temporali forti colpiranno la zona della costa. Rovesci più deboli sono previsti anche in altre zone.

LEGGI ANCHE Eventi e sagre nelle Marche nel weekend

Il bollettino

Secondo il bollettino della Regione "nella giornata di sabato la discesa di una perturbazione porterà un aumento dell'instabilità atmosferica. Nel pomeriggio, sviluppo di temporali sparsi nelle zone basso collinari e costiere centro meridionali localmente intensi con esaurimento dei fenomeni a fine pomeriggio. In serata il transito di una linea di instabilità fredda darà luogo a rovesci o temporali sparsi, localmente intensi, nelle zone basso collinari e costiere centro settentrionali. Contestualmente al transito dell'aria fredda in serata, lungo la costa centro settentrionale aumenterà la ventilazione da nord ovest con raffiche fino a vento fresco o forte".

Le zone colpite dal maltempo

Come detto i temporali non sono previsti su tutto il territorio regionali. Secondo le previsioni meteo le precipitazioni colpiranno le zone collinari e costiere settentrionali,centrali e meridionali. La zona dell'entroterra non è quindi coinvolta dall'allerta.

Che tempo fa sabato 27 settembre?

Secondo le previsioni della Regione il cielo sarà "inizialmente sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi dalla tarda mattinata in particolare sulla fascia collinare dove alcune evolveranno in cumulonembi nel pomeriggio". Previsti "nel pomeriggio temporali sparsi in spostamento dalle zone interne verso la costa". Per quanto riguarda le temperature le manine saranno stazionarie e le massime in lieve diminuzione. In serata disposizione da nord-ovest ed aumento dell'intensità con raffiche fino a vento forte lungo la costa, in particolare quella settentrionale". Mare quasi calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio e mosso in serata.

Le previsioni per domenica 28 settembre

Il weekend prosegue all'insegna del maltempo. Il cielo sarà "irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi in ingresso dal mare con ampie schiarite nel pomeriggio/sera. Rovesci o temporali sparsi in ingresso dal mare in partico lare nella prima parte della giornata, con fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Come saranno le temperature? Minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti moderati nord-occidentali con raffiche fino a vento fresco lungo la costa. Mare mosso o localmente molto mosso".

Lunedì 30 settembre migliora il meteo

Il transito di una perturbazione determinerà rovesci e temporali quindi dal pomeriggio di sabato e fino alla prima parte di domenica con un abbassamento delle temperature. Seguirà poi un miglioramento. Lunedì infatti il cielo sarà "sereno o poco nuvoloso per cumuli di bel tempo nelle ore centrali della giornata. Non è prevista pioggia". Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento.

La tendenza dei prossimi giorni

Il meteo rimarrà ancora stabile e soleggiato per martedì, poi seguirà un peggioramento per l'ingresso di aria fredda dai Balcani.

Le previsioni meteo