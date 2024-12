Maltempo, piene fiumi e caos neve in Emilia Romagna: le notizie in diretta di oggi

Bologna, 9 dicembre 2024 – Mentre a San Lazzaro, nel Bolognese, ieri sera il Comune ha ordinato l’evacuazione dei piani terra delle abitazioni di diverse vie, sull’Appennino emiliano la neve (oltre a un bellissimo panorama mozzafiato) ha creato anche dei disagi. Nel Reggiano oggi ci sono scuole chiuse in cinque comuni montani, mentre ieri si sono registrati blackout elettrici a macchia di leopardo con diverse borgate senza luce per ore, alberi caduti e strade interrotte, auto bloccate, diversi disagi al traffico e una persona ferita per una pianta precipitata sulla sua vettura. Stop alle lezioni anche a Serramazzoni e Zocca, nel Modenese.

In Romagna persiste la pioggia forte da stanotte con una perturbazione che interessa la zona dal Ferrarese fino a sud di San Marino. L’allerta resta in vigore per tutta la giornata di oggi: le previsioni indicano neve in Appennino fino al pomeriggio di domani. In queste ore sotto monitoraggio anche fiumi e corsi d’acqua.

Panorama imbiancato da fiaba nel Reggiano

Le notizie in diretta