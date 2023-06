Maltempo oggi in Emilia Romagna: nubifragio a Bologna, allagamenti a Forlì

Bologna, 4 giugno 2023 – Allerta gialla per temporali valida per la giornata di oggi in Emilia Romagna, prolungata anche a domani, lunedì 5 giugno, con criticità moderata (arancione) nelle zone centro orientali della regione già colpite dall’alluvione.

Nel pomeriggio un nubifragio ha interessato la città di Bologna e anche Forlì è sferzata da un violento temporale.

I temporali in Emilia Romagna del 4 giugno 2023 (Arpae Openstreetmaps)

Piogge intense, anche accompagnate da grandine, sono cadute su tutta la regione e il traffico del rientro dal ponte del due giugno, lungo le autostrade A1 e A14, ha risentito anche del maltempo.

A Forlì, dove già l’acquazzone di ieri aveva mandato in tilt le fogne, la pioggia è caduta dapprima su quella parte della città che guarda verso Faenza – sui quartieri Cava, Romiti e San Benedetto, i più disastrati dall'esondazione di qualche settimana fa.

Si sono formati diversi allagamenti, con molte segnalazioni ed eloquenti foto sulle pagine Facebook dei cittadini.

Successivamente la forte pioggia si è gradatamente spostata sul resto della città.

Vigili del fuoco e protezione civile, da ore in stato di massima allerta, sono al lavoro per contenere i danni.

E’ il secondo giorno consecutivo di maltempo in Emilia Romagna: ieri pomeriggio forti piogge e grandine sono cadute su tutta la regione.