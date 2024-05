Maltempo oggi in Emilia Romagna: forti temporali in arrivo su tutta la regione. Le notizie in diretta

09:00

Allagamenti nel Modenese

Serata intensa per i vigili del fuoco ieri a Modena per un forte temporale che si è abbattuto su tutta la provincia a partire dalle 19. La maggior parte delle richieste è però arrivata principalmente dalla zona sud-est del capoluogo. Sono state impiegate tre squadre fino a tarda serata per far fronte a una dozzina di interventi tra cui alberi caduti che occupavano suolo pubblico e prosciugamenti di garage e cantine allagate.