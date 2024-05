Maltempo oggi in Emilia Romagna, pioggia e grandine: ecco dove

Bologna, 31 maggio 2024 – Ancora pioggia e grandine oggi in Emilia Romagna e crollo delle temperature che in meno di un’ora sono calate di 10°. L’ondata di maltempo annunciata dall’allerta meteo e dalle previsioni per la giornata di oggi 31 maggio 2024 non si è fatta attendere.

Grandine e pioggia a Castel D'Aiano e a Bologna. Cielo nero in Romagna

Grandine oggi: ecco dove

Poco dopo le 13,40 un forte temporale con anche grandine si è abbattuto nel Bolognese. Chicchi di ghiaccio a Pianoro, Castel D’Aiano ma anche in città a Bologna dove per 20 minuti buoni è calata la sera con fulmini, tuoni e forti raffiche di vento. Un nuovo temporale in discesa dalle colline del bolognese orientale con grandine, alle 15,40, tra Medicina, Toscanella, Casola Canina, Imola, Castel San Pietro Terme, Valsellustra e Sassoleone.

Maltempo: la situazione in Appennino e in Romagna

Poco prima la perturbazione con diversi rovesci e temporali hanno sono stati registrati sull'Appennino reggiano e modenese. La pioggia ha colpito anche la Romagna con temporali che dalle aree collinari si sono spostati via via verso la costa.

Pioggia ai confini con il Ferrarese

Alle 14,25 la pioggia si è abbattuta nel bolognese tra Ponte Rizzoli, Budrio, Medicina, Vedrana e Selva Malvezzi, in veloce spostamento verso Nord Est, verso l'area di Molinella, Argenta, Portomaggiore.

Emilia Romagna meteo segnala grandine e l’arrivo di nuovi temporali in formazione sull'Appennino bolognese e modenese, sempre con la stessa direzione.

Temperature crollate di 10 gradi in meno di 1 ora.

Foto Lorenzo Conti da Filo di Argenta.