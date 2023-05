Maltempo oggi 16 maggio nelle Marche, preoccupa il fiume Misa: “Salite ai piani alti”. La diretta

Ancona, 16 maggio 2023 – Era stata diramata allerta arancione per vento, piogge e mare in burrasca per giovedì 16 maggio. I Comuni di Pesaro, Fano, Urbino e Senigallia hanno deciso addirittura di chiudere le scuole. E puntualmente il maltempo è arrivato, abbattendosi sulle Marche e colpendo in particolare il centro-nord della regione, con forte vento e piogge molto intense che hanno aumentato la portata di corsi d'acqua già carichi dopo le precipitazioni dei giorni scorsi.

Osservato speciale il fiume Misa a Senigallia che in caso di precipitazioni importanti è spesso a rischio esondazione, tanto che intorno alle 11 la pagina Facebook del Comune di Senigallia ha pubblicato un eloquente post. "Il sindaco ordina a tutti di salire ai piani alti"

Preoccupa la situazione anche nel resto del territorio regionale dove si stanno verificando allagamenti e frane. A Pesaro chiuso per allagamenti il sottopasso di via Rossi e la strada di Fontesecco nel tratto da via In Sala a via Lago Maggiore. Chiuse al traffico anche Strada dell'Acquabona e strada Ponte valle a causa delle frane.

Allagamenti anche in zona Baraccola ad Ancona e lungo la superstrada Valdichienti dove, tra l'altro, nelle prime ore della mattinata, verso Civitanova Marche, è crollato un grosso albero per fortuna senza creare gravi conseguenze. Forti disagi anche nel resto della provincia maceratese con allagamenti e smottamenti.