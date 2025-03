Maltempo in Emilia Romagna, il meteorologo: “Piogge per tutto il weekend. Fiumi da monitorare”

Bologna, 21 marzo 2023 – Dopo una settimana di tregua, una nuova raffica di perturbazioni punta l’Emilia-Romagna. Lo conferma Pierluigi Randi presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti).

Dobbiamo preoccuparci come una settimana fa?

"Allo stato attuale, almeno per quanto riguarda il weekend, attendiamo precipitazioni da deboli a moderate che ci inducono sicuramente alla prudenza. Ma non siamo ai livelli di preoccupazione della scorsa settimana”.

Si tratta però della stessa perturbazione che ha creato notevoli difficoltà in Spagna…

"Contano però molto le traiettorie e il collocamento dei minimi depressionari e allo stato attuale per l’Emilia centro-orientale e la Romagna non sono attesi eventi estremi diffusi”.

Quando è atteso il clou delle precipitazioni?

"Pioverà debolmente nella notte tra venerdì 21 e la mattinata di sabato. Poi è attesa una pausa fino alla serata dello stesso sabato quando tornerà a piovere in maniera più diffusa e intensa. Le piogge proseguiranno anche nella giornata di domenica,soprattutto nella prima parte della giornata, ma non mancheranno acquazzoni sparsi anche nel pomeriggio”.

C’è già un’idea dei quantitativi tra crinale e bassa?

"Nel crinale, nel corso di tutto il weekend, sono previsti dai 50 ai 70 millimetri. Molto meno nelle aree pianeggianti, dove si andrà dai 10 ai 30”.

Quantitativi che non dovrebbero preoccupare…

"In una fase normale sono d’accordo con lei. In questo caso però veniamo da mesi molto piovosi e i terreni sono praticamente saturi e quindi poco in grado di assorbire l’acqua che cadrà dal cielo. Per questo è doveroso comunque restare in stato di allerta”.

Insomma, sono attese nuove piene dei fiumi?

"I livelli si alzeranno di sicuro, ma se i quantitativi di precipitazioni resteranno quelli previsti dovremmo uscirne indenni”.

Ci sono aree più a rischio di altre?

"In primavera è difficile prevederlo con precisione. Non escludiamo che, in aree ristrette, possano verificarsi anche episodi consistenti seppur limitati nel tempo”.

Cosa ci aspetta la prossima settimana?

"La bassa pressione che si verrà a creare potrebbe portare altre piogge anche se, almeno al momento, non sembrano continue o particolarmente violente”.

Insomma, la classica instabilità primaverile…

"Esattamente. Ma le previsioni a lungo termine, soprattutto in questo periodo, non sono estremamente attendibili. Meglio restare in guardia e verificare la situazione alla volta di lunedì”