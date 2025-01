Maltempo e pioggia nelle Marche: dove e fino a quando

Ancona, 22 gennaio 2025 — Un altro weekend con l’ombrello, come quello dello scorsa settimana. Nelle Marche il sole comparirà solo nella giornata di sabato, mentre (almeno per il momento) sono previsti rovesci per lo più su tutto il territorio sia venerdì sia domenica. Così dicono le previsioni meteo apparse sul sito della Regione Marche e dell’Amap, il Servizio agrometeo regionale.

Le previsioni per giovedì 22 gennaio

Rovesci che compariranno già nella giornata di domani, giovedì 22 gennaio, in tutta la provincia di Pesaro-Urbino e nelle località dell’entroterra del resto di regione. Il cielo sarà nuvoloso, con nubi stratificate medio-alte e parziali schiarite nel pomeriggio. Le precipitazioni deboli sparse sul settore centro-settentrionale ed occasionali altrove. Il limite della neve è stimato sopra i 2.400 metri, i fenomeni saranno poi in esaurimento nel pomeriggio. I venti tireranno brezza tesa o moderati, sud-orientali lungo la costa e sud-occidentali nelle zone interne. Il mare Adriatico quasi calmo al mattino e poco mosso nel pomeriggio. Le raffiche arriveranno a un vento forte in montagna, mentre le temperature saranno in aumento sia per le minime sia per le massime: da 9 a 13 gradi ad Ancona, da 4 a 18 ad Ascoli, da 11 a 15 a Fermo, da 7 a 14 a Pesaro e da 9 a 14 a Urbino.

Persone si riparano dalla pioggia con un ombrello durante un temporale ANSA/MATTEO CORNER

Le previsioni per venerdì 23 gennaio

Nella giornata di venerdì 23 gennaio, continueranno a passare nuvole pesanti sopra il territorio di regione. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al mattino, con prevalenza di schiarite per il resto della giornata. Le precipitazioni saranno di brevi piovaschi sparsi durante la notte ed al primo mattino, con fenomeni assenti per il resto della giornata, sebbene dal tardo pomeriggio si formeranno foschie e nebbia nelle zone pianeggianti e nei fondovalle. Le temperature minime saranno stazionarie e le massime in lieve diminuzione: di 10-12 gradi ad Ancona, di 5-16 ad Ascoli, di 12-14 a Fermo, di 10-14 a Macerata, di 6-12 Pesaro, di 11-12 a Urbino. I venti nord-occidentali, di brezza tesa sulle zone interne e moderati lungo la costa. L’intensità sarà in attenuazione nel corso della giornata e disposizione da sud dalla serata. Il mare poco mosso, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

Le previsioni per sabato 24 gennaio

Le nuvole dei prossimi giorni saranno interrotte nella giornata di sabato, quando il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le precipitazioni assenti. Le temperature minime saranno in diminuzione e le massime in lieve aumento: di 8-13 gradi ad Ancona, di 6-15 ad Ascoli, di 5-12 a Fermo, di 6-14 a Macerata, di 7-9 a Pesaro e di 7-13 a Urbino. I venti saranno deboli, prevalentemente meridionali, il mare calmo, mentre durante le durante le ore più fredde sarà prevista la formazione di foschie e nebbie nelle zone pianeggianti e nei fondovalle.

Le previsioni per domenica 25 gennaio

Nella giornata di domenica, il cielo sarà generalmente coperto nella prima parte della giornata in prevalenza da nuvole ad alte quote, che poi si dissolveranno in serata, puntando verso ovest. Le precipitazioni saranno a carattere sparso, da Ponente, nel tardo pomeriggio, con parziale incidenza sulle zone a nord della regione. I venti da deboli a moderati meridionali, le temperature subiranno poche variazioni.

