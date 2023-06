Maltempo, maxi tornado sul delta del Po: le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 9 giugno 2023 - In generale oggi il tempo sembra reggere, in Emilia Romagna, ma è presto per cantare vittoria e considerare definitivamente passati i giorni dei temporali e delle inondazioni: già domani, stando alle previsioni Arpae, torna la pioggia.

Lo sviluppo del Tornado di stamattina sul delta del Po: video tratto da Emilia Romagna Meteo

Tornado nel Ferrarese

La situazione, insomma, continua ad essere instabile, con punte di perturbazioni davvero impressionanti: Emilia Romagna meteo segnala, con tanto di video, un maxi tornado che si è scatenato stamattina intorno alle 11,36 nelle campagne del Ferrarese, per la precisione a Bosco Mesola. Il vortice per fortuna aggredisce un campo, quindi i danni non sono rilevanti.

L’esperto Arpae Sandro Nanni spiega in realtà che si tratta di trombe d’aria, di dimensioni ridotte rispetto ai tornado, che sono imprevedibili e che comunque possono fare danni.

Non è la prima volta che si verificano fenomeni di questo tipo in zona: non più tardi di 3 giorni fa un simile tornado si è scatenato sui Lidi ferraresi, in zona Lagosanto (VIDEO)

Le previsioni meteo in Emilia Romagna

Per domani, 10 giugno, Arpae prevede "nuvolosità irregolare, localmente più compatta e associata a piogge brevi e intermittenti o rovesci temporaleschi, localmente più intensi e di moderata o forte intensità; graduale e progressivo esaurimento dei fenomeni nelle ore serali e notturne. Temperature minime attorno a 19 gradi e massime comprese tra 22 e 25 gradi, in diminuzione". La cartina annessa mostra i simboli di nuvole, pioggia e temporali focalizzati sulla Romagna (foce del Po, Ravenna, Rimini), e lungo tutto l'arco appenninico. In serata si nota già il miglioramento.

Previsioni per dopodomani, 11 giugno

Va meglio domenica, quando Arpae prevede "nuvolosità irregolare, associata a piogge brevi e intermittenti sul settore orientale al mattino; nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità, che potrà essere associata a piogge e rovesci temporaleschi, più probabili sul settore centro-occidentale; persistenza dei fenomeni nelle ore serali sulle aree in prossimità del Po. Temperature minime senza variazioni significative, attorno a 17 gradi e massime in aumento tra i 24 gradi sulla costa e i 27 gradi sulle aree di pianura".

Tendenza dal 12 al 15 giugno: instabilità

Ogni giorno ha il suo simbolino della pioggia, e Arpae spiega: "La presenza di un minimo depressionario sull'Europa Orientale manterrà sul territorio regionale condizioni di instabilità, favorevoli allo sviluppo di brevi rovesci o temporali, più probabili sulle aree appenniniche; temperature stazionarie o senza variazioni di rilievo".