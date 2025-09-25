Maltempo nel weekend in Emilia-Romagna? Cosa dicono le previsioni meteo

Bologna, 25 settembre 2025 – L’autunno è arrivato e inizia a farsi sentire. Settimana instabile questa in corso in Emilia-Romagna con anche episodi di grandine e temporali, ma un po’ anche in tutta Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, conferma una fase più asciutta e localmente anche soleggiata nelle prossime ore ma che durerà poco: “Tregua meteorologica prima di un nuovo peggioramento nel weekend”.

La tendenza in Emilia-Romagna

In regione, in realtà, di fasi asciutte prima del fine settimana ce ne sono poche. Quanto meno, prevale tra oggi e domani cielo variabile, con possibili piogge sparse, anche forti. Poi da sabato pomeriggio dovrebbe piovere copiosamente almeno fino a domenica mattina. Ancora le previsioni sono incerte riguardo il pomeriggio di domenica, ma potrebbe ritornare una condizione più serena e rivedersi persino il sole da dopo pranzo in poi.

‘Goccia fredda’ attorno alle Alpi

“Da venerdì 26 – continua Lorenzo Tedici – una nuova spira perturbata, collegata a una ‘goccia fredda’ (in pratica un vortice) vagante intorno alle Alpi, causerà un peggioramento su gran parte del settentrione e in Alta Toscana; altre piogge non sono escluse tra le Isole Maggiori. Sabato gli ombrelli saranno ancora aperti al Nord, su gran parte della fascia adriatica e al Sud, seppur con schiarite alternate a momenti più bui. Non si escludono locali acquazzoni più intensi su Emilia Romagna, fascia adriatica e ionica. Le temperature saranno ovunque sotto la media del periodo. L'Autunno avrà raggiunto anche il meridione. L'ultima domenica di settembre, infine, proverà a rialzare la testa contro il maltempo: al Nord tornerà il sole, sulla fascia tirrenica prevarranno le schiarite ma, attenzione, altri rovesci persistenti colpiranno tutta la fascia adriatica”.

Le previsioni dei prossimi giorni in regione

Secondo la mappe di Arpa Emilia-Romagna e Centro Meteo Emilia-Romagna, oggi giovedì 25 settembre il pomeriggio è piovoso in tutta la regione. Temporali più forti tra Ferrarese, Bolognese e su tutta la fascia Appenninica. Si salvano le coste ravennate, cesenate e riminese. Le piogge si esauriscono in serata.

Domani, venerdì 26 settembre, sarà una giornata plumbea e più o meno piovosa in tutta l’Emilia. Tempo variabile o parzialmente soleggiato in Romagna. Anche domani fenomeni in esaurimento in serata.

Sabato 27 settembre alcune zone dell’Emilia si svegliano ancora sotto la pioggia, resiste qualche spiraglio di sole tra le nuvole in Romagna. È dal pomeriggio poi che si scatena il maltempo: previsti temporali locali o intensi su tutto il territorio regionale. La perturbazione è in spostamento da ovest a est, quindi in serata la pioggia insiste solo sulla costa.

Su domenica 28 settembre non ci sono ancora previsioni specifiche, ma la tendenza vede permanere “una estesa area depressionaria sul bacino del mediterraneo che manterrà condizioni di spiccata variabilità, con nuvolosità irregolare associata a possibili piogge sparse”, comunica Arpae.

Temperature

La colonnina di mercurio è già scesa in questi giorni. Giovedì e venerdì le minime sono tra gli 8 e i 15 gradi, la massime tra i 14 e i 23 gradi centigradi. Sabato, nonostante la pioggia, sarà poco più caldo: 11/16°C le minime, 17/22°C la massime. Da domenica in poi temperature stazionarie con massime sui 22 gradi e minime sui 13 gradi.

Quando torna il bel tempo

Solo dalla prossima settimana potremo sperare di avere un'Italia più soleggiata ma, anche se fosse, questo miglioramento non è previsto durare a lungo: dal primo giorno di ottobre si teme una nuova fase di forte maltempo ad iniziare da ovest”, dice Tedici.

Ancora maltempo con l’uragano Gabrielle

“È presto per questa previsione – conclude Tedici – ma proprio a ovest in queste ore le Isole Azzorre sono state raggiunte dall'uragano atlantico Gabrielle: sabato sera Gabrielle raggiungerà il Portogallo come tempesta tropicale. In sintesi, gli attacchi dell'Autunno sono seri e diversificati: dovremo monitorare lo spostamento della ‘goccia fredda alpina’ in queste ore, ma anche il vagabondo uragano Gabrielle dal weekend in poi”.