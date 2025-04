Meteo Marche, 25 aprile con temporali: dove e cosa aspettarsi

Ancona, 24 aprile 2025 – Dopo il violento peggioramento del meteo, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per temporali su tutto il territorio delle Marche. L’instabilità atmosferica, che ha già mostrato i suoi effetti con una grandinata improvvisa che ha colpito Ascoli nella giornata di martedì 23 aprile, continuerà a interessare le Marche anche nei prossimi giorni.

Bollettino di allerta

Viste le previsioni la Protezione civile ha quindi diramato un’allerta gialla, valida dalla mezzanotte del 25 aprile fino alla mezzanotte del 26 aprile. “Dalla tarda mattinata e per il pomeriggio – si legge sul bollettino - rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone collinari ed in debole spostamento verso sud est, localmente intensi. L’esaurimento dei fenomeni è previsto a fine pomeriggio”.

Le previsioni per giovedì 25 aprile

La Festa della Liberazione vedrà quindi nelle Marche un cielo inizialmente poco nuvoloso, con un aumento della copertura dalle ore centrali della mattinata e per tutto il pomeriggio. In serata sono previste schiarite. A partire dalla seconda parte della mattinata e nel corso del pomeriggio si attendono rovesci o temporali sparsi in transito da nord verso sud, in sviluppo soprattutto nelle zone collinari e, solo occasionalmente, lungo la fascia costiera.

Le temperature saranno in lieve diminuzione mentre i venti soffieranno da nord-ovest, moderati lungo la costa e di brezza tesa nell’entroterra. Durante i temporali si potranno registrare anche raffiche più intense. Il mare sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso dalla tarda mattinata.

Le previsioni per venerdì 26 aprile

Una giornata irregolarmente nuvolosa, quella attesa per il 26 aprile, con schiarite sempre più ampie già dalla mattinata. Una copertura residua potrà persistere nelle zone alto collinari e montane fino al primo pomeriggio. Sulle aree montane saranno possibili deboli ed occasionali piovaschi. Le temperature minime resteranno stazionarie o in lieve diminuzione, mentre le massime aumenteranno leggermente. I venti saranno nord-occidentali, di brezza tesa, con locali rinforzi fino a vento moderato lungo la costa. Il mare risulterà mosso, ma con moto ondoso in graduale attenuazione.

Che tempo farà sabato 27 aprile

La giornata di sabato sarà invece caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità, concentrato soprattutto sulle zone alto collinari e montane. Soltanto in queste aree saranno possibili brevi e deboli piovaschi isolati. Le temperature minime subiranno un calo, mentre le massime saranno in aumento. I venti soffieranno da nord con intensità di brezza tesa. Il mare sarà quasi calmo al mattino e poco mosso nel pomeriggio.

Le previsioni meteo