Marche, allerta meteo per temporali: dove e quando

Ancona, 16 giugno 2025 - Le lunghe settimane calde e soleggiate che hanno caratterizzato i cieli delle Marche devono interrompersi. Già dalla serata, infatti, arriveranno le prime piogge, che si protrarranno anche nella giornata di domani. Così dicono le previsioni meteo di Regione Marche e Amap, il Servizio agrometeo regionale. Considerando le perturbazioni di martedì 17 giugno, la Regione ha emesso una allerta meteo di colore giallo per quanto riguarda i temporali. Così si legge nel bollettino: "Per tutta la prima parte di martedì sono previsti rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone alto collinari e montane e in transito verso la costa anche di forte intensità. Nel pomeriggio saranno possibili fenomeni intensi residui, maggiormente isolati, nelle zone alto collinari e montane”.

Le previsioni di martedì 17 giugno

Nella giornata di martedì, 17 giugno, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con diminuzione della copertura dal pomeriggio prima nelle zone costiere e poi progressivamente anche nei settori collinari e montani. Le precipitazioni saranno durante la notte e la mattinata fatte di rovesci o temporali sparsi, poi, nel pomeriggio, i fenomeni residui saranno possibili nelle zone alto collinari e montane, ma a carattere maggiormente isolato. Le temperature, rispetto al gran caldo di queste settimane, saranno in diminuzione, con minime e massime comprese tra 19 e 23 gradi ad Ancona, 17 e 25 ad Ascoli, 19 e 25 a Fermo, 18 e 24 a Macerata, 19 e 24 a Pesaro e 17 e 23 a Urbino. Il mare sarà mosso, i venti soffieranno da nord-est di brezza tesa, moderati lungo la costa, in particolare a nord della regione.

La Piazza del Popolo di Ascoli Piceno dopo la pioggia

Le previsioni di mercoledì 18 giugno

Finite le perturbazioni, nella giornata di mercoledì torneranno il beltempo e i climi caldi. Il cielo sarà sereno con attività cumuliforme nei settori montani nel pomeriggio. Zero possibilità di precipitazioni e temperature in aumento nei valori massimi, con leggeri venti di brezza tesa che tireranno da nord-ovest. Si andrà da minime a massime di 19 e 26 gradi ad Ancona, 17 e 28 ad Ascoli, di 19 e 28 a Fermo, di 18 e 27 a Macerata, di 19 e 27 a Pesaro e di 17 a 26 a Urbino. Il mare sarà mosso di mattina e poco mosso dal pomeriggio.

Le previsioni di giovedì 19 giugno

Stesso tempo di mercoledì attende i cittadini marchigiani nella giornata di giovedì mattina, quando il cielo sarà sereno. Nel pomeriggio però saranno di nuovo presenti attività cumuliforme nel sui rilievi. Le precipitazioni nel pomeriggio saranno isolate, fatte di brevi rovesci o temporali nelle zone più di montagna del settore montano meridionale della regione. Le temperature saranno in aumento nei valori massimi, i venti invece soffieranno di brezza tesa da ovest, in rotazione da nord-ovest nel pomeriggio. Il mare quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio.

Le previsioni regionali