Marche, la perturbazione atlantica porta forti temporali. Allerta gialla: dove e quando

Ancona, 9 Settembre 2025 – La Protezione civile Regionale delle Marche, sulla base dei documenti previsionali emessi in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato l’allerta meteo valida dalla mezzanotte di oggi, alle 24 di domani (mercoledì 10 settembre) di livello giallo per criticità idraulica sulle zone di allertamento 1,2,3 e 4 e per criticità idrogeologica da temporali, su tutto il territorio regionale.

La previsione meteo associata all'allerta, indica che nella giornata di domani il transito di una perturbazione atlantica determinerà condizioni di maltempo anche sulla regione Marche, a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Per domani sulle Marche sono quindi previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporalesco, più abbondanti nel settore interno della regione. Nel corso del pomeriggio le piogge saranno in graduale attenuazione, salvo possibili locali fenomeni nelle zone interne.

A fine giornata le piogge risulteranno abbondanti. Le temperature saranno in sensibile diminuzione e sono così previste per le ore 5 e ore 14: Ancona 22° e 23°, Pesaro 18° e 24°, Macerata 20° e 22°, Ascoli Piceno 17° e 23°, Fermo 20° e 23°. I venti saranno da deboli, a moderati prevalentemente dai quadranti occidentali, in ulteriore rinforzo nella seconda parte della giornata nel settore montano, mentre il mare sarà mosso. La tendenza per le 48 ore successive, è prevista in esaurimento.

La Protezione civile Regionale delle Marche ricorda che il periodo di validità dell'allerta non ha nulla che vedere con la durata della situazione meteorologica prevista, ma si riferisce all'arco temporale in cui il sistema di protezione civile dovrà mantenere attiva la fase operativa indicata, che in questo caso è quella di attenzione.

