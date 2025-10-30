Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Meteo
Caldo nelle Marche per Halloween e Ognissanti: dove si toccano i 21 gradi. Le previsioni del weekend
30 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Meteo
Caldo nelle Marche per Halloween e Ognissanti: dove si toccano i 21 gradi. Le previsioni del weekend

Meteo di venerdì 31 ottobre: Halloween caldo ma con le nubi

Ognissanti con il sole nelle Marche

Caldo nelle Marche per Halloween e Ognissanti: dove si toccano i 21 gradi. Le previsioni del weekend

Il meteo della Protezione Civile regionale: nebbie e foschie, ma cielo in miglioramento già da venerdì pomeriggio. Fine settimana stabile e mite in tutte le province, con temperature sopra la media e solo qualche nube di passaggio domenica

Il finesettimana di Halloween sarà perlopiù caldo e soleggiato nelle Marche

Ancona, 30 ottobre 2025 - Nessuna allerta meteo per il finesettimana di Halloween nelle Marche: un segnale rassicurante che conferma l'arrivo di giornate nel complesso stabili, miti e con poche sorprese atmosferiche. La Protezione civile regionale non ha emesso avvisi di criticità, segno che il tempo sarà complessivamente buono, ideale per chi ha in programma feste, gite o escursioni tra borghi e colline. Qualche banco di nebbia e leggere velature faranno da cornice a un weekend autunnale senza eccessi, con temperature gradevoli e mari poco mossi.

LEGGI ANCHE Halloween nelle Marche: le feste nei borghi da brivido da non perdere

 

