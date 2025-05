Marche, torna il freddo: allerta gialla per i temporali

Ancona, 5 maggio 2025 – Dopo le temperature quasi estive e il cielo sereno del ponte del Primo Maggio, nelle Marche torna il maltempo. Una nuova fase instabile colpirà la regione a partire da oggi, portando piogge, temporali e un progressivo abbassamento delle temperature. A determinare questo peggioramento è l’arrivo di una saccatura dal Nord Europa, che convoglia sull’Italia un flusso umido e instabile da sud-ovest, inserito in una circolazione ciclonica centrata sul Centro-Nord del Paese.

Maltempo e allerta gialla anche in Emilia Romagna

Allerta meteo gialla per temporali: ecco dove e quando (mappa da Allerta meteo Regione Marche)

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla valida dalla mezzanotte di martedì 6 maggio fino alla mezzanotte di mercoledì 7 maggio per le Aree interne settentrionali, nelle aree collinari e nelle aree costiere centrali e settentrionali. In linea di massima, quindi, le province più colpite saranno Pesaro Urbino e Ancona. Come si legge nel bollettino, “nelle ore centrali della giornata di lunedì sono previsti rovesci o temporali sparsi localmente intensi nella parte settentrionale della regione e nella parte basso collinare e costiera del settore centrale”. I fenomeni, specifica la nota, saranno comunque “in rapido esaurimento nel corso del pomeriggio”.

Giornata instabile su gran parte della regione, soprattutto nelle zone centro-settentrionali. I temporali, localmente intensi, si concentreranno nelle ore centrali del giorno e tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio.



Cielo irregolarmente nuvoloso, con ulteriore aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio. Le precipitazioni, inizialmente sparse, diverranno più diffuse e localmente temporalesche nel corso del pomeriggio, con fenomeni più intensi sulla fascia centrale. Venti sud-occidentali, temperature minime stazionarie e massime in diminuzione.

Cielo inizialmente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Sono attesi temporali a carattere sparso in espansione dall’entroterra verso la costa, con fenomeni localmente intensi. I venti saranno sud-occidentali, in rotazione da sud-est lungo la costa, mentre le temperature subiranno un primo lieve calo.

Al mattino cielo poco nuvoloso, ma nel pomeriggio si svilupperanno nuovamente cumuli termoconvettivi, con cieli irregolarmente nuvolosi. Le precipitazioni saranno a carattere sparso e più probabili sulla fascia collinare centrale. I venti saranno deboli da ovest-sud-ovest con rinforzi moderati, e le temperature massime scenderanno ulteriormente.

Si intravede un parziale miglioramento: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con sviluppo di qualche cumulo nelle ore centrali lungo la fascia collinare. Non si esclude qualche rovescio locale nel pomeriggio. I venti soffieranno da est-sud-est con moderata intensità sulla costa, mentre le temperature non subiranno variazioni significative.

Dopo le giornate passate con valori fino a 30-31 gradi, le temperature torneranno a scendere, riportandosi “in linea con la media del periodo o di poco inferiori ad essa”, come si legge nel bollettino Agrometeo di Amap. La settimana sarà quindi all’insegna dell’instabilità, almeno fino a giovedì, in un contesto dominato da una circolazione perturbata tra l’anticiclone delle Azzorre e quello subtropicale esteso verso il Mar Nero.