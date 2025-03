Marche, meteo ‘pazzo’ nei prossimi giorni tra sole e pioggia

Ancona, 25 marzo 2025 — Sole, nuvole e pioggia. Le previsioni di Regione Marche e Amap, il Servizio agrometeo regionale, dicono proprio questo. Insomma, c’è un po’ di tutto, già dalla giornata di oggi, quando il cielo sereno della mattina verrà coperto da nuvole medio-basse a centro-sud nel pomeriggio e nell’Urbinate. Soffieranno anche i venti, ma di intensità debole e da nord. Il mare sarà molto mosso, le temperature minime in aumento e le massime in lieve diminuzione, comprese tra 9 e 16 gradi ad Ancona e Macerata, 6 e 16 ad Ascoli, da 9 a 18 gradi a Fermo, da 7 a 19 gradi a Pesaro, da 9 a 15 gradi a Urbino.

Le previsioni di mercoledì 26 marzo

Nella giornata di mercoledì il cielo sarà poco nuvoloso per nuvole basse e nebbia in dissolvimento nella mattinata. Dal pomeriggio le nuvole saranno in aumento, in particolare nel settore centro-meridionale, con deboli piogge sulle zone alto-collinari e montane.

Le temperature saranno in lieve diminuzione, comprese tra 8 e 15 gradi ad Ancona e Macerata, tra 5 e 15 ad Ascoli, tra 8 e 18 a Pesaro e tra 8 e 14 a Urbino.

I venti saranno di breve tesa e soffieranno da nord, il mare da poco mosso diventerà mosso nel corso della giornata.

Le previsioni di giovedì 27 marzo

Nella giornata di giovedì il cielo sarà nuvoloso, con nuvole medio-basse più consistenti nel settore centro-meridionale. Seguiranno poi delle parziali schiarite a nord nel corso della giornata, mentre sul resto del territorio continuerà a cadere la pioggia. In serata invece prevarranno sempre le nuvole nel meridione, con possibili piogge sopra Ascoli Piceno, mentre nel resto del territorio il cielo sarà più aperto.

Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime in lieve diminuzione, i venti, invece, da nord-est soffieranno con una intensità moderata o tesa lungo la costa, con raffiche fino a vento forte. Il mare invece sarà molto mosso.

Previsioni meteo giorno per giorno