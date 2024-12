Marche: fine settimana tra sole, temporali e neve: dove e quando

Ancona, 20 dicembre 2024 – Al Natale manca oramai poco, pochissimo. E sarà probabilmente, stando alle previsioni meteo, almeno finora, sotto un bel sole, che dovrebbe interessare quasi tutto il territorio di regione. Nel frattempo, però, c’è da superare la tempesta del solstizio con venti fortissimi e temperature in picchiata: la fitta perturbazione arrivata oggi in tutte le province (in attenuazione solo nelle prime ore della notte), e quella nella seconda parte della giornata di domenica.

Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio, più insistenti nel settore interno della regione nel pomeriggio e lungo la costa e la collina nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio il limite di neve si abbasserà attorno agli 800-900 metri, localmente anche a quote più basse limitatamente al verificarsi di rovesci più intensi.

Sarà da fare attenzione anche ai venti, che soffieranno freschi e forti sia lungo la fascia costiera sia lungo il crinale appenninico con raffiche fino a burrasca forte, moderati altrove con raffiche fino a vento forte. Mentre le temperature più fredde e in calo, con massime e minime di rispettivamente 10 e 7 gradi ad Ancona, di 10 e 6 ad Ascoli, 12 e 8 a Fermo, 10 e 6 a Macerata, 11 e 6 a Pesaro e 7 e 4 a Urbino. Così è riportato nel bollettino meteo della Regione Marche e dell'Amap, il Servizio agrometeo regionale.

Per la giornata di domani, sabato 21 dicembre, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata, con maggiori addensamenti nel settore meridionale. Poi spazio al beltempo, a partire dalle ore centrali. Gli ultimi residui di maltempo saranno nella provincia di Ascoli, prima che la perturbazione, proveniente dal nord-Atlantico, si abbassi verso Sud e permetta l’arrivo del sole. I venti soffieranno da nord, saranno di brezza tesa nelle zone interne e di vento moderato lungo la costa, con rotazione da sud ovest nel pomeriggio. I mari molto mossi, con moto ondoso in indebolimento verso sera. Le temperature saranno in diminuzione nei valori massimi, mentre le minime diminuiranno nelle zone interne e rimarranno stazionarie lungo la costa. Si andrà da 7 a 3 gradi ad Ascoli Piceno, da 9 a 7 a Fermo e Ancona, da 8 a 6 a Macerata, da 6 a 0 a Urbino e da 9 e 6 a Pesaro.

Sarà prevalentemente sereno nella mattina della giornata di domenica, con qualche nuvola nella provincia di Pesaro-Urbino e nell’entroterra Ascolano. Poi però dalle ore centrali il tempo si scurirà sempre di più e lascerà spazio a importanti rovesci. Nel corso del pomeriggio-sera arriverà un’abbondante precipitazione che interesserà tutto il territorio e che potrebbe portare a delle nevicate nell’entroterra Fermano. In serata poi il maltempo scorrerà verso Sud facendo tornare il sereno.

La quota delle nevicate per la giornata sarà in rapido abbassamento notturno, sino ai 700-800 metri circa. I venti da deboli, a moderati sud-occidentali. Le temperature saranno in flessione per le minime e sostanzialmente stabili nelle massime, per valori compresi tra 9 e 0 gradi ad Ancona, 9 e -3 gradi ad Ascoli, 11 e 1 grado a Fermo, 10 e 0 gradi a Pesaro e 8 e -3 gradi a Urbino.