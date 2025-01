Marche tra sole e maltempo: che tempo farà nei prossimi giorni. Le previsioni meteo

Ancona, 29 gennaio 2025 — Prima l’allerta arancione per il vento, poi il sole e climi primaverili e, nei prossimi giorni, il ritorno del maltempo e delle nuvole. È proprio un meteo pazzo quello che gli cittadini marchigiani stanno vivendo in questi giorni nella regione. Continui cambiamenti di previsioni e di temperature (tra rialzi e riabbassi sia di minime sia di massime), che destabilizzano e non fanno così capire a nessuno come vestirsi, per conseguenti malanni di stagione. L’incertezza è stata confermata nelle previsioni di Regione Marche e dell’Amap, il Servizio agrometeo regionale.

Le previsioni di giovedì 30 gennaio

Per la giornata di domani, giovedì 30 gennaio, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con addensamenti a tratti più intensi lungo il crinale e per lievi velature sul resto della regione. Dalla sera, poi, ci sarà aumento della copertura per nubi medio alte sui settori centro-meridionali. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature minime in diminuzione, con le massime stazionarie: da 8 a 11 gradi ad Ancona, da 5 a 15 ad Ascoli, da 9 a 14 a Fermo, da 7 a 13 a Macerata, da 4 a 12 a Pesaro, da 3 a 11 a Urbino. I venti soffieranno da nord come brezza tesa lungo la fascia costiera e di brezza leggera nelle zone interne, dal tardo pomeriggio ruoteranno verso sud-ovest. Il mare sarà poco mosso.

Il cielo terso sopra le Marche, dopo il sole possibili rovesci nel weekend

Le previsioni per venerdì 31 gennaio

Nella giornata di venerdì, il cielo sarà prevalentemente sereno su tutta la regione, con una cielo parzialmente nuvoloso per stratificazioni medie, che a tratti potranno dar luogo a locali annuvolamenti più intensi. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature minime in lieve aumento, con le massime in lieve diminuzione: da 6 a 10 gradi ad Ancona, da 4 a 13 ad Ascoli, da 8 a 13 a Fermo, da 7 a 12 a Macerata, da 4 a 10 a Pesaro e da 5 a 9 a Urbino. I venti di brezza leggera tireranno di mattina da est, poi ruoteranno e soffieranno verso sud dal tardo pomeriggio. Il mare sarà quasi calmo.

Le previsioni per sabato primo febbraio

Per la giornata di sabato, primo febbraio, gli abitanti marchigiani si sveglieranno con un cielo più coperto rispetto a venerdì, parzialmente nuvoloso e nuvoloso nelle zone dell’entroterra Fermano e della costa Anconetana. Fenomeni che porteranno a rovesci, seppur deboli. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento: da 11 a 15 ad Ascoli, da 9 a 17 a Fermo, da 11 a 13 ad Ancona e Macerata, da 12 a 13 a Pesaro e da 6 a 12 a Urbino. I venti di brezza leggera soffieranno da sud-est, in graduale intensificazione lungo la costa nel corso della giornata. Il mare sarà poco mosso.