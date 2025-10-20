Le mareggiate in Romagna? Un episodio di ‘meteo-tsunami’: cos’è successo il 5 ottobre 2025

Rimini, 21 ottobre 2025 – Non fu un ‘normale’ fenomeno di maltempo, ma un episodio di ‘meteo-tsunami’ quello che ha colpito le coste della Romagna la prima domenica di ottobre di quest’anno (il 5 ottobre). L’innalzamento del mare è avvenuto dopo un brusco calo di pressione atmosferica e quello che è successo ce lo ricordiamo bene: forti venti hanno provocato ingressioni marine che hanno inondato le spiagge e le prime vie prospicienti (foto). Molti stabilimenti balneari e locali si sono allagati soprattutto tra Milano Marittina, Cervia e Cesenatico, alcuni porti come quelli di Rimini e Riccione sono andati sott’acqua, anche sulla costa ferrarese ci sono stati danni e disagi. Insomma le mareggiate hanno colpito proprio tutta la linea costiera dell’Emilia-Romagna.

Che non fosse un episodio ‘comune’ di maltempo lo si poteva sospettare, dato che ha portato una quantità di acqua oltre il limite della costa non indifferente (anche a causa del ritardo nella costruzione delle dune di protezione, come denunciato da molti bagnini), ma ora ci sono anche i dati. Fu, dunque, un episodio di ‘meteo-tsunami’: lo spiega il Comune di Rimini, che comunica l'esito del monitoraggio di una centralina nell'area del molo riminese.

Domenica 5 ottobre 2025 le coste della Romagna sono state devastate da forti mareggiate

Meteo-tsunami: cos’è successo il 5 ottobre

La stazione di ‘Scienza Civica’, spiega l'amministrazione, il 5 ottobre ha registrato un repentino calo della pressione atmosferica che ha innescato un innalzamento del livello del mare pari a circa il doppio del massimo dovuto alla marea ordinaria.

Un fenomeno noto appunto come ‘meteo-tsunami’, che si verifica quando una variazione improvvisa della pressione atmosferica genera un'onda lunga che raggiunge la costa, causando l'allagamento improvviso di tratti di spiaggia. La stazione di Scienza Civica, installata a Rimini, è stata sviluppata dal Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) ed è composta da un dispositivo innovativo che rileva simultaneamente dati atmosferici e marini, consentendo di comprendere con maggiore precisione i processi che determinano eventi estremi lungo la costa.

La stazione rappresenta il primo tassello di una rete regionale di monitoraggio nell'ambito del progetto SmartCoast, promosso dal centro del Decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni unite (Dcc-Cr) e da Rimini Blue Lab, con il contributo scientifico del Cmcc.