Meteo, allerta gialla in Emilia Romagna: quando arrivano i temporali

Bologna, 22 settembre 2023 - Si preannuncia un weekend di pioggia, e più nello specifico un sabato dove non mancheranno forti temporali: dal pomeriggio tardo, fino a sera, sono infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di un forte maltempo, che riguarderà tutta l'Emilia Romagna.

In arrivo forti temporali in Emilia Romagna: ecco dove e quando

La regione

Più probabili nello specifico saranno i rovesci sulle zone di pianura centro-settentrionale, sul settore orientale e la fascia costiera: allerta gialla dunque per tutta la parte est della regione, specie il lato romagnolo: dalla Montagna all’alta collina, fino alla pianura e la costa. Rientrano in questa categoria anche la collina bolognese, la pianura modenese e quella reggiana, ma non solo, perchè in allerta gialla ci sono anche la collina e la pianura ferrarese.

Il weekend

La situazione dovrebbe migliorare nella giornata di domenica, che sarà per lo più soleggiata: poi, a partire da lunedì, le temperature s'alzeranno di nuovo, senza però toccare più i picchi delle scorse settimane.

La mappa delle previsioni meteo