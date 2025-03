Meteo in Emilia Romagna, l’allerta resta arancione: ecco dove

Bologna, 15 marzo 2025 – Allerta arancione domani, domenica, solo per la pianura bolognese, modenese e reggiana, dove è previsto il passaggio delle piene del Secchia, del Reno e dei suoi affluenti, e in tratti di quella di Ravenna e Ferrara. Fino alla mezzanotte di oggi resta in vigore l’allerta rossa in Romagna. Ancora maltempo in regione, ma l’allerta quindi passa da rossa a arancione e per domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

Piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento: allerta arancione in Emilia Romagna, ecco le zone coinvolte

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell´Emilia-Romagna (Arpae) e la Protezione civile oggi ha diramato un’allerta valida per tutta la giornata di domani: arancione solo per la pianura modenese, nelle province di Reggio Emilia e Modena e nella pianura bolognese, nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna.

Nel dettaglio: allerta arancione per le piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna pianura bolognese e modenese), Ferrara e Ravenna. Allerta gialla per le piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini.

“Per la giornata di domani, domenica 16 marzo, in Emilia-Romagna è stata diramata un’allerta arancione per i tratti di pianura delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, dove è previsto il passaggio delle piene del Secchia, del Reno e dei suoi affluenti di destra, con livelli prossimi o superiori alla soglia 2 – annuncia la Regione -. Il deflusso dai tratti di collina prosegue regolare, ma lento. Quasi tutto il resto del territorio regionale è stato classificato in allerta idraulica gialla (province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e quelle romagnole), anche se non sono esclusi superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua nelle prime ore della giornata. Per quanto riguarda i crinali, saranno possibili eventi di dissesto a causa dell’elevata saturazione dei suoli dovuta alla pioggia di questi giorni. Resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e tutta la Romagna. Al momento il deflusso prosegue lento, ma costante lungo i corsi d’acqua della pianura verso il mare o il Reno. Nessun fiume è in soglia rossa”.

“Nella giornata di domani – si legge nel bollettino di Arpae - la criticità idraulica nella pianura centro-occidentale e centro-orientale è riferita alla propagazione e al lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Secchia, Reno asta principale ed affluenti destra Reno, generate dalle piogge dei giorni precedenti, con livelli prossimi o superiori alla soglia 2. Non si escludono possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-occidentale e nei bacini romagnoli occidentali nelle prime ore della giornata. Sul settore appenninico, a causa delle condizioni di elevata saturazione dei suoli dovute alle precipitazioni degli ultimi giorni, saranno ancora possibili localizzati dissesti sui versanti caratterizzati da fragilità idrogeologica. Si prevede un livello del mare sottocosta massimo di 0.3 m, con altezza dell'onda massima di 1.2 m nelle prime ore della giornata, in diminuzione. Sulla fascia appenninica sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”.

Per oggi sono previste precipitazioni sparse sul settore centro-occidentale al mattino; nel pomeriggio fenomeni in estensione, e localmente in intensificazione, anche sul resto del territorio; attenuazione in serata ed esaurimento delle precipitazioni nelle ore notturne. Le precipitazioni potranno assumere anche un carattere di rovescio e saranno nevose sopra i 1200 metri. Le temperature massime andranno tra i 12 gradi sulle aree di pianura e i 17 gradi sulla fascia costiera. I venti sui rilievi saranno associati a rinforzi di raffica di moderata o forte intensità. Mare mosso sotto costa e molto mosso al largo.

Domani invece, secondo le previsioni, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per modesti addensamenti sui rilievi. Temperature: minime comprese tra 5 e 9 gradi e massime attorno a 16 gradi. Mare mosso sotto costa e molto mosso al largo; in attenuazione nel pomeriggio.

La settimana nuova inizierà con le nuvole. In base alle previsioni Arpae e Protezione civile, nuvolosità irregolare al mattino sul settore orientale, in estensione al resto del territorio dal pomeriggio. Nel pomeriggio e nelle ore serali deboli precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che sui rilievi saranno nevose sopra i 1000 metri. Temperature: minime comprese tra 3 gradi sulla pianura e fino a 8 gradi sulla fascia costiera; massime senza variazioni di rilievo sulla pianura, attorno a 15 gradi, ma in diminuzione sulla fascia costiera, con valori di 13 gradi. Venti in rotazione nella giornata, per disporsi dai quadranti orientali nelle ore serali e a divenire moderati sul mare e sulla fascia costiera, dove saranno associati anche a raffiche di forte intensità. Mare poco mosso al mattino ma con moto ondoso in progressivo aumento fino a diventare molto mosso o agitato nelle ore serali e notturne.