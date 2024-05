Meteo Emilia Romagna, tornano le piogge: ecco quando e dove

Bologna, 12 maggio 2024 – Che tempo farà settimana prossima? Dopo un weekend di inizio estate tra sole e caldo in tutta la regione (in cui si è potuto osservare anche lo spettacolo dell’aurora boreale alle nostre latitudini), torna a bussare il maltempo alle porte dell’Emilia-Romagna.

Maggio si conferma quindi un mese altalenante dal punto di vista del meteo, alternando momenti di sole a pioggia e nuvole. Secondo il meteorologo Ampro Roberto Nanni, “dopo giorni in cui l’alta pressione l’ha fatta da padrone con temperature gradevoli, le perturbazioni torneranno a trovarci già da domani, con le zone collinari della regione a essere più colpite, per riconfermarsi poi a metà della settimana prossima, tra martedì 14 maggio e giovedì 16 maggio. Si tratterebbe della quinta perturbazione di questo maggio, che porterà anche un aumento della ventilazione di scirocco in Romagna".

Le temperature

Nessuna paura, però, per quanto riguarda il freddo. Secondo l’esperto, infatti, la nuova perturbazione non toccherà le temperature. “Non si tratta di una perturbazione fredda – continua Nanni – le temperature subiranno solo un lieve calo. Si tratta comunque di flussi atlantici, dunque più miti. Nessun pericolo quindi di ritrovare l’aria fredda dei giorni passati. Le temperature si aggireranno sui 24-25 gradi, scendendo soltanto di qualche grado”.

Criticità idro-geologica

"La fase di intenso peggioramento – specifica il meteorologo – vedrà interessate soprattutto le regioni settentrionali con fenomeni localizzati e criticità idro-geologiche che partiranno dall’Appennino per arrivare poi in pianura, portando temporali improvvisi”.

Il prossimo weekend

Ancora troppo presto per fare piani per il prossimo weekend, ma Nanni rassicura: “Non mancheranno sprazzi di sole, in una stagione fortemente caratterizzata da piogge e schiarite. La buona notizia è che l’estate, pur essendo ancora lontana, procede regolarmente: soprattutto le zone adriatiche risentiranno meno di questa nuova perturbazione”.

La mappa giorno per giorno