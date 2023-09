Meteo, maltempo in arrivo in Emilia Romagna: ecco quando

Bologna, 18 settembre 2023 – Ancora il sole per qualche giorno sull'Emilia Romagna, poi subentreranno condizioni di nuvolosità: questo da giovedì, con precipitazioni che insisteranno soprattutto sui rilievi, in particolare quelli centro-occidentali. Sulle pianure invece i fenomeni risulteranno sparsi e di breve durata.

Maltempo che comincia dunque giovedì e che andrà avanti verosimilmente fino a sabato: poi, da domenica, sono attese maggiori schiarite per il ritorno dell'alta pressione. Per quanto riguarda le temperature, tenderanno lievemente a calare: prima sul settore centro-occidentale, poi su quello orientale, mantenendosi comunque ancora superiori alla norma del periodo. Da segnalare anche l’allerta gialla per vento.

Nella giornata di domani, martedì 19 settembre, al mattino vi saranno temperature pressochè stazionarie, con minime tra 18 e 21 gradi, e massime tra 28 e 30. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso e clima estivo. Nella prima mattinata sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore su tutti i rilievi regionali.

La mappa delle previsioni