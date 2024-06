Meteo Marche, ancora pioggia. C’è l'allerta gialla

Ancona, 25 giugno 2024 – Ancora due giorni e il maltempo avrà le ore contate, per un weekend di nuovo sereno. Così hanno riportato nei loro bollettini la Regione Marche e l’Amap (il Servizio agrometeo regionale). Le nuvole e la pioggia tornate sulla regione nella giornata di domenica, infatti, verranno sostituite dal beltempo a partire da giovedì, dopo un’ultima forte precipitazione attesa in tutto il territorio per mercoledì 26 giugno.

Le previsioni di martedì 25 giugno: c’è l’allerta gialla Intanto nel pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno, il sereno visto al mattino, soprattutto lungo la costa, sarà sostituito da uno sviluppo di nubi cumuliformi, con rovesci in tutto il territorio tranne che sulla costa Pesarese e nell’entroterra Urbinate. I temporali con maggiore intensità, invece, si svilupperanno al centro-sud della regione. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime di 28 gradi ad Ascoli Piceno, di 26 a Fermo e Ancona, di 23 a Macerata, di 24 a Pesaro e Urbino, rispetto a minime rispettivamente di 17, 19, 17, 18, 19, 17 per le località citate. I venti, invece, saranno nord-occidentali di brezza leggera o tesa, in rotazione dai quadranti orientali lungo la costa nel pomeriggio. Il mare poco mosso. Considerando la possibilità di temporali nel corso della giornata, la Regione Marche ha emesso un livello di criticità ordinario (color giallo) in tutto il territorio per i temporali.

Pioggia (foto generica Pixabay)

Le previsioni di mercoledì 26 giugno Nella giornata di mercoledì, il cielo sarà coperto di nuvole in tutto il territorio, soprattutto nella tarda mattinata. Le piogge cadranno già di notte e nella prima mattinata, poi dalla tarda mattinata saranno di forte intensità in tutta la regione, con insistenze maggiori nelle zone collinari e pedecollinari. Le temperature saranno stazionarie nei minimi e in lieve diminuzione come massima. Si andrà dai 30 gradi di Ascoli Piceno, dai 27 di Fermo, dai 28 di Ancona, dai 26 di Macerata, dai 25 di Pesaro e dai 27 di Urbino, a minime di rispettivamente 19, 21, 19, 19, 20, 18 per le province citate. I venti di brezza leggera prevalentemente nord occidentali in rotazione da ovest in serata, i mari poco mossi. Le previsioni di giovedì 27 giugno Giovedì, dopo tanta pioggia, il cielo tornerà sereno su quasi tutto il territorio, con giusto coperture nell’entroterra che non faranno comunque cadere pioggia consistente. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al mattino, con un rialzo delle temperature. Nel pomeriggio qualche nuvola arriverà anche lungo la costa, ma sarà di debole entità. I venti saranno da ovest sud-ovest sulle zone interne, deboli con spunti moderati specie sull’Appennino, così come potranno risultare più tesi sulle coste quando si attiveranno, nel pomeriggio, le brezze marine. Le temperature in ripresa come massime: 30 gradi ad Ascoli Piceno, 27 a Fermo, 28 ad Ancona, 26 a Macerata, 25 a Pesaro e 27 a Urbino. Le minime, invece, saranno rispettivamente di 19, 21, 19, 19, 20 e 18 per le province già citate.

